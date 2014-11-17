Убрать с прилавков алкоголь предложили в Госдуме

С 1 июня 2014 года вступили в силу новые положения антитабачного закона, запрещающие, среди прочего, демонстрацию сигарет на прилавках магазинов и их продажу в киосках. Также под запрет попало курение в кафе и ресторанах, в поездах дальнего следования, в аэропортах, в гостиницах, больницах, пляжах и детских площадках.