Убрать с прилавков алкоголь предложили в Госдуме

Как сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на «Известия», парламентарии уже готовят поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничения потребления алкогольной продукции».
Спиртное, как считает Нилов, «является раздражителем головного мозга», и поэтому необходимо спрятать его от потребителей. «Покупатель приходит за хлебом, видит водку и покупает ее. Также в магазинах бывают дети, они привыкают видеть алкоголь среди продуктов питания и вырабатывают определенное лояльное отношение к этой продукции», — заявил депутат.
В свою очередь, Игорь Лебедев выразил мнение, что наличие на прилавках алкоголя стимулирует пьянство среди студентов и школьников. Изменение закона об обороте спиртного, по его мнению, поможет «оградить молодежь от нехорошей привычки — традиционно повышать градус вечернего веселья с помощью алкоголя».
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, комментируя инициативу депутатов, признал, что с подобной практикой нигде не сталкивался. Вместе с тем он поддержал идею, так как сам, по его словам, является сторонником ограничения доступности алкоголя.
С 1 июня 2014 года вступили в силу новые положения антитабачного закона, запрещающие, среди прочего, демонстрацию сигарет на прилавках магазинов и их продажу в киосках. Также под запрет попало курение в кафе и ресторанах, в поездах дальнего следования, в аэропортах, в гостиницах, больницах, пляжах и детских площадках.
Фото: soniko.ru