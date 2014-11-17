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Убрать с прилавков алкоголь предложили в Госдуме

17 ноября 2014, 10:22
Убрать вслед за сигаретами с прилавков магазинов алкоголь предложили депутаты Госдумы РФ от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Андрей Свинцов.
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Тюмень

Как сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на «Известия», парламентарии уже готовят поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничения потребления алкогольной продукции».

Спиртное, как считает Нилов, «является раздражителем головного мозга», и поэтому необходимо спрятать его от потребителей. «Покупатель приходит за хлебом, видит водку и покупает ее. Также в магазинах бывают дети, они привыкают видеть алкоголь среди продуктов питания и вырабатывают определенное лояльное отношение к этой продукции», — заявил депутат.

В свою очередь, Игорь Лебедев выразил мнение, что наличие на прилавках алкоголя стимулирует пьянство среди студентов и школьников. Изменение закона об обороте спиртного, по его мнению, поможет «оградить молодежь от нехорошей привычки — традиционно повышать градус вечернего веселья с помощью алкоголя».

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, комментируя инициативу депутатов, признал, что с подобной практикой нигде не сталкивался. Вместе с тем он поддержал идею, так как сам, по его словам, является сторонником ограничения доступности алкоголя.

С 1 июня 2014 года вступили в силу новые положения антитабачного закона, запрещающие, среди прочего, демонстрацию сигарет на прилавках магазинов и их продажу в киосках. Также под запрет попало курение в кафе и ресторанах, в поездах дальнего следования, в аэропортах, в гостиницах, больницах, пляжах и детских площадках.

Фото: soniko.ru

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