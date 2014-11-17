Уборщица украла деньги у посетительницы ночного клуба

«Похищенное имущество было изъято у жительницы одной из соседних республик, которая была неофициально трудоустроена уборщицей в данном заведении. У 21-летней злоумышленницы временная регистрация, разрешающая проживание на территории Российской Федерации, закончилась в августе текущего года, поэтому в настоящее время она находится под стражей согласно статье 91 УПК РФ. В дальнейшем по данному факту будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.