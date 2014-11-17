Уборщица украла деньги у посетительницы ночного клуба

Мигрантка, работавшая уборщицей в ночном клубе, украла деньги из сумки одной из посетительниц. В отношении 21-летней девушки возбуждено уголовное дело.
Сообщение о краже в одном из ночных клубов областного центра поступило в выходные в отдел полиции № 4. Прибывшие на место происшествия полицейские установили подозреваемую, которая похитила из сумки посетительницы 1700 рублей и сотовый телефон.
«Похищенное имущество было изъято у жительницы одной из соседних республик, которая была неофициально трудоустроена уборщицей в данном заведении. У 21-летней злоумышленницы временная регистрация, разрешающая проживание на территории Российской Федерации, закончилась в августе текущего года, поэтому в настоящее время она находится под стражей согласно статье 91 УПК РФ. В дальнейшем по данному факту будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Сотрудники полиции напоминают, что во всех местах с массовым пребыванием граждан, особенно работающих в ночное время, необходимо проявлять повышенную бдительность. Не стоит оставлять ценные вещи в свободном доступе без присмотра. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.