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Тюменские студенты призывают помочь братьям меньшим

17 ноября 2014, 14:21
С сегодняшнего дня и по 24 ноября в Тюмени пройдет благотворительная акция «Человек мурлыке друг» по сбору необходимых вещей и принадлежностей для животных из приюта «Счастливый кот». Ее организуют волонтеры Института государства и права ТюмГУ.
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Тюмень

Организатор акции Жанна Эксид сообщает: «Жители областного центра могут передать полотенца, пледы, старые одеяла, любые теплые старые вещи, постельное белье для подстилки кошкам, одноразовые тарелки, лотки, переноски, лекарственные препараты: Контрикал, Каниквантел, Ампулы Гептрал, Лигфол, Энромаг, Кантарен, Фоспренил, Дронтал, Деринат, двухмиллиметровые шприцы, корма (сухие и паштеты), куриные грудки для приготовления бульона, древесные наполнители».

Сбор необходимого для приюта «Счастливый кот» проходит по адресу: ул. Ленина, 38 (обращаться в кабинет 201, в будни с 9:00 до 18:00). Телефон для справок: 8-922-007-74-03.

Фото: http://fotographersparadise.ru

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