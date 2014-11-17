Тюменские студенты призывают помочь братьям меньшим

Организатор акции Жанна Эксид сообщает: «Жители областного центра могут передать полотенца, пледы, старые одеяла, любые теплые старые вещи, постельное белье для подстилки кошкам, одноразовые тарелки, лотки, переноски, лекарственные препараты: Контрикал, Каниквантел, Ампулы Гептрал, Лигфол, Энромаг, Кантарен, Фоспренил, Дронтал, Деринат, двухмиллиметровые шприцы, корма (сухие и паштеты), куриные грудки для приготовления бульона, древесные наполнители».
Сбор необходимого для приюта «Счастливый кот» проходит по адресу: ул. Ленина, 38 (обращаться в кабинет 201, в будни с 9:00 до 18:00). Телефон для справок: 8-922-007-74-03.
Фото: http://fotographersparadise.ru