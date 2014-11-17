Тюменские студенты призывают помочь братьям меньшим

С сегодняшнего дня и по 24 ноября в Тюмени пройдет благотворительная акция «Человек мурлыке друг» по сбору необходимых вещей и принадлежностей для животных из приюта «Счастливый кот». Ее организуют волонтеры Института государства и права ТюмГУ.

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