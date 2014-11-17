Купи три вещи в Centro — получи карту покупателя Malloko

Многим известно, что для того, чтобы получить карту Malloko необходимо в один день совершить покупки на 3 000 рублей в ТРЦ «Фаворит», «Солнечный» или «Малахит», подойти с чеками к стойке дисконтной программы Malloko** и получить карту.
В ТРЦ Фаворит упростили эти условия.
Не надо никаких 3 000 рублей, достаточно всего лишь 3-х позиций в чеке от магазина Centro. То есть вы можете купить сапоги, шапку и перчатки, и получить карту Malloko или же серьги, браслет и заколку для волос и так же получить карту Malloko! В данном случае не важно что вы покупаете, главное — сколько. Любые 3 покупки = карта Malloko.
Зачем нужна карта постоянного покупателя «Malloko»?
1. Экономия на покупках.
2. Получение различных бонусов от партнеров дисконтной программы «Malloko».
3. Возможность получать одним из первых информацию о распродажах и поступлениях новых коллекций.
4. Получение скидок во многих магазинах города с помощью одной дисконтной карты.
Malloko — это возможность сэкономить на покупках, получить различные бонусы от партнеров http://www.malloko.ru/new-partners/.
*Акция действует только в магазине Centro, который находится в ТРЦ Фаворит (Валерии Гнаровской, 12).
**Стойка дисконтной программы Malloko находится в ТРЦ Фаворит, 2 этаж, возле магазина Centro.