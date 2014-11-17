Купи три вещи в Centro — получи карту покупателя Malloko

Не надо никаких 3 000 рублей, достаточно всего лишь 3-х позиций в чеке от магазина Centro. То есть вы можете купить сапоги, шапку и перчатки, и получить карту Malloko или же серьги, браслет и заколку для волос и так же получить карту Malloko! В данном случае не важно что вы покупаете, главное — сколько. Любые 3 покупки = карта Malloko.