Грабитель и его жертва выпивали вместе

«В ходе работы было установлено, что потерпевший не только знаком с подозреваемым, но и в тот вечер они распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей между молодыми людьми в подъезде, у гостя возникла мысль ограбить хозяина квартиры», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.