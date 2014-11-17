Грабитель и его жертва выпивали вместе

В отдел полиции № 1 обратился мужчина, который рассказал, что его побили в подъезде дома, забрали банковскую карту и сотовый телефон. В кратчайшие сроки наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого. При себе у мужчины было все похищенное имущество. 27-летний тюменец, трудоустроенный разнорабочим, сознался в совершении преступления.
«В ходе работы было установлено, что потерпевший не только знаком с подозреваемым, но и в тот вечер они распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей между молодыми людьми в подъезде, у гостя возникла мысль ограбить хозяина квартиры», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни).