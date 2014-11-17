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Чиновники приглашают тюменцев обсудить острые вопросы

17 ноября 2014, 09:18
Тюменцев, проживающих в границах улиц: Максима Горького — 50 лет Октября — Холодильная — Республики приглашают посетить прием, который состоится 18 ноября в 18 часов в школе № 37 по ул. Холодильная, 78.
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Тюмень

Как сообщают в управе Центрального административного округа Тюмени, в рамках встречи горожане смогут задать все интересующие их вопросы и получить профессиональную консультацию руководителей подразделений администрации города, представителей управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, а также депутатов областной и городской дум.

Еще одна встреча состоится 19 ноября в 18 часов в школе № 72 по ул. Энергостроителей, 4 для жителей района Войновки.

Встречи жителей Тюмени помогут гражданам получить консультацию по вопросам благоустройства, ЖКХ, транспорта, здравоохранения, социального обеспечения, образования.

Фото: http://in-news.ru

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