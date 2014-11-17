Чиновники приглашают тюменцев обсудить острые вопросы

Как сообщают в управе Центрального административного округа Тюмени, в рамках встречи горожане смогут задать все интересующие их вопросы и получить профессиональную консультацию руководителей подразделений администрации города, представителей управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, а также депутатов областной и городской дум.
Еще одна встреча состоится 19 ноября в 18 часов в школе № 72 по ул. Энергостроителей, 4 для жителей района Войновки.
Встречи жителей Тюмени помогут гражданам получить консультацию по вопросам благоустройства, ЖКХ, транспорта, здравоохранения, социального обеспечения, образования.
Фото: http://in-news.ru