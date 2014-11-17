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Более 30 пьяных водителей поймали в выходные

17 ноября 2014, 12:05
В минувшие выходные инспекторы ДПС задержали в Тюменской области 36 нетрезвых водителей, шесть человек отказались от медицинского освидетельствования.

Традиционно, наибольшее количество нетрезвых водителей инспекторы ДПС выявляют в пятницу — субботу. В конце рабочей недели Госавтоинспекция проводит рейдовые мероприятия, по выявлению нетрезвых водителей и предотвращению ДТП с их участием, сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году число ДТП с участием нетрезвых водителей продолжает расти — с января по октябрь на территории областного центра произошло 100 ДТП, в которых 1 человек погиб, 165 получили травмы. Показатели аналогичного периода 2013 года — 81 ДТП, 3 погибших, 136 пострадавших.

Госавтоинспекция напоминает: с 15 ноября вступил в силу Федеральный закон № 307 от 14 октября 2014 года, согласно которому при составлении административного материала по ст. 12.8 КоАП РФ, инспектор ДПС по своему усмотрению проводит процессуальные действия либо с участим понятых, либо без их участия, но при обязательном произведении видеосъемки на любое техническое средство.

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