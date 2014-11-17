Более 30 пьяных водителей поймали в выходные

Госавтоинспекция напоминает: с 15 ноября вступил в силу Федеральный закон № 307 от 14 октября 2014 года, согласно которому при составлении административного материала по ст. 12.8 КоАП РФ, инспектор ДПС по своему усмотрению проводит процессуальные действия либо с участим понятых, либо без их участия, но при обязательном произведении видеосъемки на любое техническое средство.