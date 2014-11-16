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Сканер, просвечивающий тело, установят в Рощино

16 ноября 2014, 17:26
Федеральная таможенная служба России разместит рентгеновские сканеры для выявления наркоперевозчиков в Рощино, а также в других 14 аэропортах страны.
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Тюмень

Как сообщает портала E1.RU со ссылкой на «Известия», уже весной аппараты, официально называющиеся «сканерами для обнаружения сокрытий внутри человеческого тела» могут появиться в аэропорту Тюмени, Екатеринбурга, а также в терминалах Санкт-Петербурга, Воронежа, Курска, Сочи, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Челябинска, Перми, Владивостока и в двух других московских аэропортах — Шереметьево и Внуково. На текущий момент подобная аппаратура установлена только в Новосибирске, Оренбурге и в московском аэропорту Домодедово, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

Помимо воздушных пунктов пропуска, системы также разместят в морских портах Санкт-Петербурга, Сочи и Владивостока.

Федеральная таможенная служба объявила тендер для поставки сканеров — информация о нём есть на официальном сайте госзакупок. Стоимость контракта определена в 224 652 000 рублей.

Фото: tyumen.er.ru

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