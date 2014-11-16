Сканер, просвечивающий тело, установят в Рощино

Как сообщает портала E1.RU со ссылкой на «Известия», уже весной аппараты, официально называющиеся «сканерами для обнаружения сокрытий внутри человеческого тела» могут появиться в аэропорту Тюмени, Екатеринбурга, а также в терминалах Санкт-Петербурга, Воронежа, Курска, Сочи, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Челябинска, Перми, Владивостока и в двух других московских аэропортах — Шереметьево и Внуково. На текущий момент подобная аппаратура установлена только в Новосибирске, Оренбурге и в московском аэропорту Домодедово, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.