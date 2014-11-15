Мужчина надругался над племянницей своей знакомой

«Преступление произошло в ночь на 12 ноября в квартире дома, расположенного в одном из населенных пунктов Уватского района. 36-летний ранее судимый мужчина пришел в гости к своей знакомой, у которой под опекой находилась 13-летняя племянница. Мать девочки лишена родительских прав. Мужчина, пользуясь тем, что знакомая уснула совершил в отношении девочки иные действия сексуального характера с целью удовлетворения своей половой потребности», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
О случившемся девочка рассказала проснувшейся родственнице. Мужчина был задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу.
По требованию следователя СУ СК РФ по Тюменской области в настоящее время девочка изъята из семьи и находится под временной опекой другой тети. Ребенку оказывают психологическую помощь.
Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.