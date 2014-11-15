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Мужчина надругался над племянницей своей знакомой

15 ноября 2014, 09:56
В Тюменской области в отношении 36-летнего мужчины, который надругался над племянницей своей знакомой, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
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Дети

«Преступление произошло в ночь на 12 ноября в квартире дома, расположенного в одном из населенных пунктов Уватского района. 36-летний ранее судимый мужчина пришел в гости к своей знакомой, у которой под опекой находилась 13-летняя племянница. Мать девочки лишена родительских прав. Мужчина, пользуясь тем, что знакомая уснула совершил в отношении девочки иные действия сексуального характера с целью удовлетворения своей половой потребности», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

О случившемся девочка рассказала проснувшейся родственнице. Мужчина был задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу.

По требованию следователя СУ СК РФ по Тюменской области в настоящее время девочка изъята из семьи и находится под временной опекой другой тети. Ребенку оказывают психологическую помощь.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

#Новости#Тюменская область#Сексуальное насилие#Дети#Таня#Происшествия
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