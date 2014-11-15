Движение по развязке на Монтажников началось. Тюменцы пока довольны

Для автомобилистов на развязке пока открыты только три съезда — от Широтной до 50 лет ВЛКСМ, от 50 лет ВЛКСМ в сторону Широтной и от 50 лет ВЛКСМ на 30 лет Победы. Первую неделю на новой развязке будут дежурить экипажи ДПС. Пешеходам перейти улицу Монтажников можно по подземному переходу, расположенному возле дома № 16.