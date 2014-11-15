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Движение по развязке на Монтажников началось. Тюменцы пока довольны

15 ноября 2014, 12:11
Сегодня, 15 ноября, без торжественной церемонии и пафосных речей был открыт прямой ход по развязке на улице Монтажников. По путепроводу можно напрямую проехать от Широтной до Республики и обратно, а также открыто движение по трем съездам. С самого утра тюменцы тестируют новую развязку и пока, кажется, вполне довольны.
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Тюмень

Сегодня, 15 ноября, без торжественной церемонии и пафосных речей был открыт прямой ход по развязке на улице Монтажников. По путепроводу можно напрямую проехать от Широтной до Республики и обратно, а также открыто движение по трем съездам. С самого утра тюменцы тестируют новую развязку и пока, кажется, вполне довольны.

Своими впечатлениями горожане делятся в социальных сетях.

«С утра проехался по новому мосту (по Монтажников, через 30 лет Победы, в район „Электрона“). Открыли его сегодня в 8 утра. Ничего так мост. Выглядит хорошо. Посмотрим, насколько он разгрузит движение», — пишет на своей странице «ВКонтакте» Вадим Шарапов.

Путепровод понравился и другому пользователю той же соцсети Игорю Каневу: «Мост на Монтажников, товарищи, ваще супер! С заездами надо еще поработать, но в целом ваще…».

А тюменка Светлана Захарова выложила в своем Instagram видео «Мост Монтажников за 7 секунд».

Напомним, что строительство путепровода через Транссибирскую магистраль началось в 2012 году, а окончание работ намечено на ноябрь следующего года. Прямой ход по мосту составляет более 700 метров, протяженность подземных переходов — 126 метров, а общая протяженность развязки, вместе со съездами — около шести километров, сообщает пресс-служба ГУС Тюменской области. До конца следующего года на развязке должны заработать восемь новых съездов, подземные переходы на ул. Широтная и 50 лет ВЛКСМ.

Для автомобилистов на развязке пока открыты только три съезда — от Широтной до 50 лет ВЛКСМ, от 50 лет ВЛКСМ в сторону Широтной и от 50 лет ВЛКСМ на 30 лет Победы. Первую неделю на новой развязке будут дежурить экипажи ДПС. Пешеходам перейти улицу Монтажников можно по подземному переходу, расположенному возле дома № 16.

#Новости#Тюмень#Путепровод на ул.Монтажников#Транспорт#Таня#Общество
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