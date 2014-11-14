УК планируют сделать «единым окном» для жалоб

Как сообщает РИА Новости, ранее жильцы, у которых в доме действует непосредственный способ управления, не могли найти виноватых в тех проблемах, которые у них в доме происходили. «Например, пошла желтая вода из-под крана. Человек звонит управляющей компании, а там говорят — мы тут ни при чем, у тебя договор с водоканалом. Он звонит в водоканал, а там говорят — мы тут ни при чем, мы чистую воду даем. В результате человек один на один оставался с проблемой», — пояснил замминистра.