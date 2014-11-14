УК планируют сделать «единым окном» для жалоб

«Управляющая компания многоквартирного дома должна стать „единым окном“ для жалоб жильцов», — сказал Чибис.
Как сообщает РИА Новости, ранее жильцы, у которых в доме действует непосредственный способ управления, не могли найти виноватых в тех проблемах, которые у них в доме происходили. «Например, пошла желтая вода из-под крана. Человек звонит управляющей компании, а там говорят — мы тут ни при чем, у тебя договор с водоканалом. Он звонит в водоканал, а там говорят — мы тут ни при чем, мы чистую воду даем. В результате человек один на один оставался с проблемой», — пояснил замминистра.
По его словам, для больших домов переход на непосредственное управление было спекуляцией со стороны управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Чибис указал, что с 1 апреля 2015 года непосредственное управление для домов, у которых больше 16–18 квартир, будет законодательно запрещено.
«Неважно, какая схема работает — у жильца теперь будет одно окно. Он всегда обращается в УК по проблемам воды, света или тепла, а уже управляющая компания разбирается, это вода ржавая пошла в дом или это в доме трубы плохие», — пояснил он.
По его словам, соответствующие изменения в законодательство предлагается внести в поправках ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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