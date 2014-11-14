Прокуратура разрешила коллекторам взыскивать долги за услуги ЖКХ

Спор между гражданами, задолжавшими за услуги ЖКХ, и коллекторами, которым были переданы эти долги, идет с переменным успехом. Многие должники жаловались в Роскомнадзор на свои управляющие компании, которые передали их долги на обслуживание коллекторам вместе с персональными данными. То есть ФИО, телефоном, адресом места жительства и некоторыми другими данными. После проверки местное управление Роскомнадзора встало на защиту должников, признав, что персональные данные в нарушение закона передаются без согласия гражданина, и передало материалы в прокуратуру для возбуждения административного дела об административных правонарушениях. Однако прокуратура не согласилась с Роскомнадзором.
«Персональные данные используются оператором исключительно для исполнения заключенных договоров управления, и ДЕЗ вправе осуществлять их обработку, — заключает в письме господин Лукичев. — Передаваемая информация не является конфиденциальной».
Ранее Роскомнадзор объявлял, что планирует проверить, как коллекторские агентства соблюдают ФЗ «О персональных данных», в связи с ростом числа жалоб граждан. Согласно ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение установленного законом порядка сбора и хранения информации о гражданах влечет штраф: для должностных лиц — от 500 до 1 тыс. рублей; для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
«Тема задолженностей по ЖКХ очень социально значимая, их объем оценивается десятками миллиардов рублей, но пока что наладить эффективное взыскание их не удается, — добавляет первый вице-президент некоммерческой организации „Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств“ Александр Морозов. — Коллекторы на этом рынке практически не присутствуют, доля долгов ЖКХ в общем объеме коллекторского рынка составляет около 1%. У судебных приставов навести порядок в этой сфере тоже не очень получается — на одного пристава, по статистике, приходится около 2 тыс. дел, так что эффективность работы с задолженностями физлиц невысока. В результате добросовестные жильцы продолжают платить и за себя, и за должников. Во многом это связано именно с законодательной неопределенностью в сфере использования персональных данных. Возможно, решение прокуратуры улучшит ситуацию в этой сфере».