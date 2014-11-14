Прокуратура разрешила коллекторам взыскивать долги за услуги ЖКХ

«Тема задолженностей по ЖКХ очень социально значимая, их объем оценивается десятками миллиардов рублей, но пока что наладить эффективное взыскание их не удается, — добавляет первый вице-президент некоммерческой организации „Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств“ Александр Морозов. — Коллекторы на этом рынке практически не присутствуют, доля долгов ЖКХ в общем объеме коллекторского рынка составляет около 1%. У судебных приставов навести порядок в этой сфере тоже не очень получается — на одного пристава, по статистике, приходится около 2 тыс. дел, так что эффективность работы с задолженностями физлиц невысока. В результате добросовестные жильцы продолжают платить и за себя, и за должников. Во многом это связано именно с законодательной неопределенностью в сфере использования персональных данных. Возможно, решение прокуратуры улучшит ситуацию в этой сфере».