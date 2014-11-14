nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Прокуратура разрешила коллекторам взыскивать долги за услуги ЖКХ

14 ноября 2014, 08:41
В прокуратуре считают, что информация о должниках за коммунальные услуги не является конфиденциальной, и передача ее коллекторам не противоречит закону о защите персональных данных. Об этом говорится в письме первого заместителя прокурора Савеловского района города Москвы Сергея Лукичева. Подобные письма от прокуратуры получают должники управляющих компаний, жалующиеся на передачу их персональных данных коллекторским агентствам.

Спор между гражданами, задолжавшими за услуги ЖКХ, и коллекторами, которым были переданы эти долги, идет с переменным успехом. Многие должники жаловались в Роскомнадзор на свои управляющие компании, которые передали их долги на обслуживание коллекторам вместе с персональными данными. То есть ФИО, телефоном, адресом места жительства и некоторыми другими данными. После проверки местное управление Роскомнадзора встало на защиту должников, признав, что персональные данные в нарушение закона передаются без согласия гражданина, и передало материалы в прокуратуру для возбуждения административного дела об административных правонарушениях. Однако прокуратура не согласилась с Роскомнадзором.

«Персональные данные используются оператором исключительно для исполнения заключенных договоров управления, и ДЕЗ вправе осуществлять их обработку, — заключает в письме господин Лукичев. — Передаваемая информация не является конфиденциальной».

Ранее Роскомнадзор объявлял, что планирует проверить, как коллекторские агентства соблюдают ФЗ «О персональных данных», в связи с ростом числа жалоб граждан. Согласно ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение установленного законом порядка сбора и хранения информации о гражданах влечет штраф: для должностных лиц — от 500 до 1 тыс. рублей; для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

«Тема задолженностей по ЖКХ очень социально значимая, их объем оценивается десятками миллиардов рублей, но пока что наладить эффективное взыскание их не удается, — добавляет первый вице-президент некоммерческой организации „Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств“ Александр Морозов. — Коллекторы на этом рынке практически не присутствуют, доля долгов ЖКХ в общем объеме коллекторского рынка составляет около 1%. У судебных приставов навести порядок в этой сфере тоже не очень получается — на одного пристава, по статистике, приходится около 2 тыс. дел, так что эффективность работы с задолженностями физлиц невысока. В результате добросовестные жильцы продолжают платить и за себя, и за должников. Во многом это связано именно с законодательной неопределенностью в сфере использования персональных данных. Возможно, решение прокуратуры улучшит ситуацию в этой сфере».

#Новости#Коллекторы#ЖКХ#Долги#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25