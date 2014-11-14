«Потеряшки» создают Центр помощи животным

Несмотря на возникшие временные финансовые трудности фонд «Потеряшки» продолжает работать над созданием Центра помощи животным.
В данный момент организаторы фонда активно занимаются сбором документов и написанием различных проектов будущего приюта. Когда Центр помощи животным откроет свои двери для питомцев, появится реальная экономия на гостинице для животных, а также на ветеринарных услугах.
Здание для нового Центра помощи животным было выделено в мае 2013 года. В том же году силами волонтеров и благотворителей во всем здании заменили разбитые стеклопакеты, сделали проект для временной схемы электрообеспечения. В нынешнем году работы шли более активно — фонд подписал договор на аренду земли, на которой находится здание, заключил договор на подключение электроэнергии, подготовил проект на опоры для подведения электричества к зданию, а также построил первый вольер на территории приюта.
Для того, чтобы начать полноценные работы по ремонту и реконструкции здания, «Потеряшкам» необходимо обеспечить электроснабжение будущего центра. Эти работы обойдутся в 23 тысячи рублей.
Сейчас волонтеры фонда «Потеряшки» участвуют в конкурсе проектов «Моя идея», рассчитывая на то, что объективное жюри не сможет пройти мимо столь нужной в нашем городе инициативы. Организаторы фонда просят тюменцев о поддержке данного проекта.
Ознакомиться с работой по приюту можно на сайте http://poteriashki.ru/news.php?type=priyt.
Фото: http://daylapu.ru