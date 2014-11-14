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«Потеряшки» создают Центр помощи животным

14 ноября 2014, 15:29
Несмотря на возникшие временные финансовые трудности фонд «Потеряшки» продолжает работать над созданием Центра помощи животным.
Сюжет
Тюмень

Несмотря на возникшие временные финансовые трудности фонд «Потеряшки» продолжает работать над созданием Центра помощи животным.

В данный момент организаторы фонда активно занимаются сбором документов и написанием различных проектов будущего приюта. Когда Центр помощи животным откроет свои двери для питомцев, появится реальная экономия на гостинице для животных, а также на ветеринарных услугах.

Здание для нового Центра помощи животным было выделено в мае 2013 года. В том же году силами волонтеров и благотворителей во всем здании заменили разбитые стеклопакеты, сделали проект для временной схемы электрообеспечения. В нынешнем году работы шли более активно — фонд подписал договор на аренду земли, на которой находится здание, заключил договор на подключение электроэнергии, подготовил проект на опоры для подведения электричества к зданию, а также построил первый вольер на территории приюта.

Для того, чтобы начать полноценные работы по ремонту и реконструкции здания, «Потеряшкам» необходимо обеспечить электроснабжение будущего центра. Эти работы обойдутся в 23 тысячи рублей.

Сейчас волонтеры фонда «Потеряшки» участвуют в конкурсе проектов «Моя идея», рассчитывая на то, что объективное жюри не сможет пройти мимо столь нужной в нашем городе инициативы. Организаторы фонда просят тюменцев о поддержке данного проекта.

Ознакомиться с работой по приюту можно на сайте http://poteriashki.ru/news.php?type=priyt.

Фото: http://daylapu.ru

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