«Потеряшки» создают Центр помощи животным

Здание для нового Центра помощи животным было выделено в мае 2013 года. В том же году силами волонтеров и благотворителей во всем здании заменили разбитые стеклопакеты, сделали проект для временной схемы электрообеспечения. В нынешнем году работы шли более активно — фонд подписал договор на аренду земли, на которой находится здание, заключил договор на подключение электроэнергии, подготовил проект на опоры для подведения электричества к зданию, а также построил первый вольер на территории приюта.