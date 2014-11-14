Глава РЖД предлагает разрешить курение в поездах

Многих волнует вопрос — может ли руководство РЖД принять какие-либо меры, чтобы хоть как-то облегчить пребывание курящего пассажира в поезде. Руководитель РЖД Владимир Якунин рассуждает на данную тему в своем блоге.
«Да, у нас курят миллионы людей, и с этим ничего не поделаешь. Но огромное количество курильщиков существует и в других странах. На Западе приняли решение, что курить в общественных местах, в том числе в транспорте, нельзя, и этот запрет, как ни странно, там все соблюдают. У нас уже довольно давно запретили курить в самолетах, что тоже все приняли. То есть во многом исполнение закона зависит от культуры поведения самих пассажиров, а также от осознания ответственности за его нарушение, ведь придется платить штраф».
Как мы помним, до принятия нового закона в каждом вагоне поездов дальнего следования был тамбур для курения, теперь же там висит табличка «Курить запрещено». Однако Владимир Якунин подметил, что далеко не все соблюдают закон, ведь вредная привычка способна полностью подчинить себе человека, особенно, если поезд идет дольше суток.
К тому же, бороться с нарушителями, накладывать на них штрафы могут только правоохранительные органы, а сотрудники РЖД в праве лишь делать замечания и выгонять нарушителей из тамбуров.
Запрет на курение в поездах только подстегивает фантазию людей. Так, недавно Владимиру Якунину довелось услышать о «новой» услуге для курильщиков — некоторые проводники разрешают пассажиру покурить в туалете за 100 рублей.
Получается, что категорический запрет на курение в поездах дальнего следования несет за собой массу проблем. Владимир Якунин предлагает решить все проблемы следующим образом — выделить для курения один-два тамбура на весь состав.
«В данном случае мы можем только озвучить свой подход, а все зависит от общественного отношения к вопросу и от позиции законодателя, который вправе внести соответствующие поправки в действующий закон. Пока что выход один: у каждого поезда дальнего следования есть остановки, где можно выйти покурить на улицу, чтобы не насиловать дымом других пассажиров. Кстати сказать, сам я давно бросил курить и всем вам советую», — констатировал Владимир Якунин.
Фото: http://e-poezd.livejournal.com