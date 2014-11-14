Глава РЖД предлагает разрешить курение в поездах

«Да, у нас курят миллионы людей, и с этим ничего не поделаешь. Но огромное количество курильщиков существует и в других странах. На Западе приняли решение, что курить в общественных местах, в том числе в транспорте, нельзя, и этот запрет, как ни странно, там все соблюдают. У нас уже довольно давно запретили курить в самолетах, что тоже все приняли. То есть во многом исполнение закона зависит от культуры поведения самих пассажиров, а также от осознания ответственности за его нарушение, ведь придется платить штраф».