В Тюмени за сутки сбили двух пешеходов

Также две тюменки стали участницами вечернего ДТП на Воронинских горках. Там столкнулись Daewoo Nexia и Porsche. 22-летняя водитель Daewoo со стажем за рулем два года не смогла выбрать безопасную скорость. Травмированы оба водителя: у водителя Daewoo травма живота и грудной клетки, у 42-летней женщины, водителя Porsche, травма позвоночника.