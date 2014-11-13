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В Тюмени за сутки сбили двух пешеходов

13 ноября 2014, 11:32
Два пешехода получили травмы 12 ноября в Тюмени. В обоих случаях пострадали женщины.

23-летняя девушка была сбита автомобилем «Лада» на пешеходном переходе на ул. Широтной, 43. Она получила травму головы и ушибы, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. А на ул. Лагунова, 5 под колеса автомобиля Mitsubishi Lancer попала 54-летняя женщина, переходившая дорогу вне пешеходного перехода. У этой пострадавшей ушиб ноги.

Также две тюменки стали участницами вечернего ДТП на Воронинских горках. Там столкнулись Daewoo Nexia и Porsche. 22-летняя водитель Daewoo со стажем за рулем два года не смогла выбрать безопасную скорость. Травмированы оба водителя: у водителя Daewoo травма живота и грудной клетки, у 42-летней женщины, водителя Porsche, травма позвоночника.

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