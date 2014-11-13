Школьникам предлагают «потрогать» будущую профессию

Леонид Васильевич рассказал о работе Центра профессиональной ориентации, созданного полтора года назад: «В области профессиональной ориентации существует порядка 15 субъектов. У них довольно разное понимание профориентационной работы, разные цели, задачи, возможности. Нужно было найти нечто объединяющее, что бы позволило разработать эффективную систему профессиональной ориентации населения для удовлетворения потребности рынка труда Тюменской области в квалифицированных специалистах различных уровней. Для этого правительство Тюменской области разработало специальную областную целевую программу „Профессиональная ориентация населения Тюменской области“ на 2013–2015 год. В рамках этой программы и был создан Центр профориентации, который станет сердцем будущей профориентационной централизованной системной работы».