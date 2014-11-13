Школьникам предлагают «потрогать» будущую профессию

С вопросом о содействии повышения качества трудовых ресурсов, осознанного профессионального самоопределения школьников, на конференции в рамках выставки «Торговая марка-2014» выступил Леонид Васильевич Захаров, начальник отдела профессиональной ориентации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района.
Леонид Васильевич рассказал о работе Центра профессиональной ориентации, созданного полтора года назад: «В области профессиональной ориентации существует порядка 15 субъектов. У них довольно разное понимание профориентационной работы, разные цели, задачи, возможности. Нужно было найти нечто объединяющее, что бы позволило разработать эффективную систему профессиональной ориентации населения для удовлетворения потребности рынка труда Тюменской области в квалифицированных специалистах различных уровней. Для этого правительство Тюменской области разработало специальную областную целевую программу „Профессиональная ориентация населения Тюменской области“ на 2013–2015 год. В рамках этой программы и был создан Центр профориентации, который станет сердцем будущей профориентационной централизованной системной работы».
Понимание профессиональной деятельности у школьников чаще всего складывается из трудового опыта их родителей
По словам Леонида Васильевича, сегодня школьники не имеют возможности получить полное представление о том, что происходит на рынке труда, в чем заключается суть трудовых операций, смысл труда. Их понимание профессиональной деятельности чаще всего складывается из трудового опыта их родителей. Учителя, которые должны вести основную подготовительную профориентационную работу, часто имеют устаревшие представления о современных профессиях.
Учителя, которые должны вести основную подготовительную профориентационную работу, часто имеют устаревшие представления о современных профессиях
Центр профессиональной ориентации — это четыре этажа с демонстрационными модулями по 22 направлениям экономики. В модулях представлены образцы продукции, инструменты, спецодежда, оборудуются специальные помещения с тренажерами, с помощью которых можно попробовать себя в профессии (например, тренажер сварщика, тренажер по пилотированию летательных аппаратов, тренажер машиниста мостового крана).
Школьнику мало узнать в теории, что собой представляет современная экономика, каковы перспективы, и где его место. Важно еще иметь возможность «потрогать» будущую профессию, чтобы убедиться, не ошиблись ли они со своим выбором. Информация всегда более доступна и понятна, когда она представлена на конкретных примерах.
Центр профессиональной ориентации — это четыре этажа с демонстрационными модулями по 22 направлениям экономики
Именно поэтому к сотрудничеству приглашаются местные предприятия. Так, например, в ЦПО себя уже представили ДОК «Красный октябрь», Водоканал и др. Таким образом, школьники сначала знакомятся с будущей профессией, после этого уже осознанно, следуя своей цели, выбирают учебное заведение, где его этому обучат. Все услуги Центра профессиональной ориентации бесплатны.
По вопросам профессиональной ориентации обращайтесь по номеру «Горячей линии»: 8 (3452) 27-36-05 либо по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 204 «В», корп. 3, Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района.
Фото: http://skidochnik.com.ua