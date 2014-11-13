Под Тюменью перевернулся автобус с пассажирами

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, автобус попал в пробоину на дороге, двигаясь по грунтовой дороге. Автобус занесло на повороте, и он опрокинулся. В общественном транспорте находились два пассажира, один из них получил перелом ноги, второй не пострадал. На месте аварии работают специалисты.