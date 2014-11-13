МФЦ сможет выдавать или аннулировать охотничьи билеты

Как сообщает пресс-служба МФЦ, гражданин должен лично подать заявление на предоставлении услуги, к которому прилагаются две фотографии размером 25 x 35 мм и копию документа, удостоверяющего личность. Также он должен знать охотничий минимум. О том, что потенциальный охотник изучил правила охоты, подтверждается в заявлении его личной подписью. Стоит отметить, что у заявителя будет возможность ознакомится с охотничьим минимумом. Брошюры со сводом правил размещаются в МФЦ на информационных стендах.