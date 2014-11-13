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МФЦ сможет выдавать или аннулировать охотничьи билеты

13 ноября 2014, 16:06
В Многофункциональном центре Тюменской области появилась новая услуга. С сегодняшнего дня, 13 ноября, через систему МФЦ можно получить или аннулировать охотничий билет.

Как сообщает пресс-служба МФЦ, гражданин должен лично подать заявление на предоставлении услуги, к которому прилагаются две фотографии размером 25 x 35 мм и копию документа, удостоверяющего личность. Также он должен знать охотничий минимум. О том, что потенциальный охотник изучил правила охоты, подтверждается в заявлении его личной подписью. Стоит отметить, что у заявителя будет возможность ознакомится с охотничьим минимумом. Брошюры со сводом правил размещаются в МФЦ на информационных стендах.

учреждение принимает граждан со вторника по субботу с 8 до 20 часов. Также в Центре действует предварительная запись через официальный сайт.

#Новости#Охотничий билет#МФЦ Тюменской области#Алексей#Общество
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