В Тюмени состоится первый турнир по панкратиону

Собственно говоря, общегородские соревнования по этому весьма зрелищному виду единоборств будут проведены впервые. Как рассказал Nashgorod.ru организатор турнира Дмитрий Коляденко, заявки на участие в соревнованиях подали семь тюменских клубов. Точное количество участников пока не известно — организаторы рассчитывают на привлечение 50–70 спортсменов. «В Тюмени панкратион можно сказать никак не развит. Была всего одна попытка проведения профессионального турнира. Потому любительское направление этого спорта у нас можно сказать в зачаточном состоянии, — рассказал Дмитрий Коляденко. — Так что первыми общегородскими соревнованиями мы планируем привлечь больше горожан в спортивные секции. Одновременно с этим нужно подтянуть уровень судейства. Поскольку это первые соревнования, судьи сами будут учиться. Также мы по итогам планируем заручиться поддержкой администрации города для дальнейшего развития».
Турнир будет проводиться в разделе «сабмишн», иными словами без применения ударной техники. В трех возрастных группах: юноши 14–15 лет, юноши 16–17 лет и взрослые спортсмены от 18 и старше. Также предусмотрены женские состязания в старшей возрастной группе. Несмотря на то, что турнир носит звание открытого, организаторы пока рассчитывают на участие только тюменских спортсменов.
Процедура взвешивания пройдет 14 ноября в субботу. Сами же соревнования начнутся на следующий день в 11 часов.
Следует отметить, что панкратион весьма часто путают с современными боями без правил, которые проводятся под эгидой различных спортивных федераций. Тем не менее история у этого вида спорта гораздо древнее и восходит прямиком к Древней Греции. Там панкратион был неотъемлемой частью Олимпийских игр как полноконтактное единоборство с ударной и борцовской техникой. Древнегреческая борьба отличалась крайней жесткостью и бескомпромиссностью. Нельзя было лишь убивать или специально калечить противника. За этим следил судья, вооруженный палкой. Его задачей было вовремя разнять соперника, до того как наступит фатальный исход.
В современном мире панкратион начал развиваться с 60-х годов XX века, благодаря американцу греческого происхождения Джиму Арвантису, который разработал первые правила этого вида единоборств, разумеется, куда более мягкие, нежели в Древней Греции. Они же, к слову, позднее стали основой для современных боев без правил.
История знает как минимум две попытки возвращения панкратиона в программу современных Олимпийских игр. Первая была предпринята еще отцом-основателем МОК Пьером -де Кубертеном в 1895 году. Кардинал города Леон, принимая список видов спорта, исключил его из состава Олимпиады. Второй раз разговоры о включении панкратиона в олимпийскую программу прошли в 2004 году в преддверие игр в Афинах. Пока перспективы попадания этого вида единоборств на Олимпиаду весьма туманны.