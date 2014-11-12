В Тюмени состоится первый турнир по панкратиону

Собственно говоря, общегородские соревнования по этому весьма зрелищному виду единоборств будут проведены впервые. Как рассказал Nashgorod.ru организатор турнира Дмитрий Коляденко, заявки на участие в соревнованиях подали семь тюменских клубов. Точное количество участников пока не известно — организаторы рассчитывают на привлечение 50–70 спортсменов. «В Тюмени панкратион можно сказать никак не развит. Была всего одна попытка проведения профессионального турнира. Потому любительское направление этого спорта у нас можно сказать в зачаточном состоянии, — рассказал Дмитрий Коляденко. — Так что первыми общегородскими соревнованиями мы планируем привлечь больше горожан в спортивные секции. Одновременно с этим нужно подтянуть уровень судейства. Поскольку это первые соревнования, судьи сами будут учиться. Также мы по итогам планируем заручиться поддержкой администрации города для дальнейшего развития».