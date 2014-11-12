Тюменцы зажгут свечи в память о погибших в ДТП детях

В небо будут выпущены белые шары с именами детей, погибших на дорогах нашей области за последние пять лет. На площади зажгут 9 свечей в память о детях, погибших в дорожных авариях в этом году. Год назад зажигали 21 свечу: погибших детей было больше, чем за каждый из прошедших десяти лет. И игрушек на брусчатке лежало больше, чем обычно.