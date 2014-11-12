Тюменцы зажгут свечи в память о погибших в ДТП детях

14 ноября в 11:30 на площади у Тюменского театра кукол более 500 тюменцев зажгут свечи в память о погибших в ДТП детях. Акция пройдет в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП.
В мероприятии примут участие студенты, школьникы, медики станции «Скорой помощи», пожарные, спасатели, сотрудники ГИБДД. Все они зажгут свечи в память о людях, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
В небо будут выпущены белые шары с именами детей, погибших на дорогах нашей области за последние пять лет. На площади зажгут 9 свечей в память о детях, погибших в дорожных авариях в этом году. Год назад зажигали 21 свечу: погибших детей было больше, чем за каждый из прошедших десяти лет. И игрушек на брусчатке лежало больше, чем обычно.
ГИБДД приглашает тюменцев почтить память родных и близких, погибших в дорожных авариях. В этом году на дорогах нашей области погиб 231 человек.