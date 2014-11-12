Тюменским школьникам предлагают поучаствовать в выставке шпаргалок

На шестой по счету выставке шпаргалок будет представлено более двух сотен экспонатов. Среди них изобретения и из Тюменской области. Организаторы обещают, что в этом году посетителей ждет исключительно интересная экспозиция. Особое внимание будет уделено шпаргалкам со всей России и мира, а также новым «разработкам», которые применяются для списывания на экзаменах и проверочных работах у нас и за рубежом.
«Коллекции уже больше шести лет. Многие люди считают, что стандартная шпаргалка — это маленькая бумажка с текстом. Это не так. Школьники и студенты создали сотни видов шпаргалок, и их разнообразие удивляет»,- отмечают организаторы акции.
Выставка пройдет в рамках международного проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном» и откроется в конце декабря в стенах УрФУ. Привезти экспонаты и посетить выставку смогут школьники со всей России и стран СНГ, которые приедут в вуз, чтобы протестировать систему высшего образования. Для ребят, по задумке авторов, это будет частью развлекательной программы.
«Мы против того, чтобы студенты использовали шпаргалки на экзаменах. Но прекрасно понимаем, что это часть студенческой и школьной жизни. Большинство из экспонатов выставки приносят пользу. При их подготовке студент запоминает материал, а также вспоминает то, что слышал на лекции. Кроме этого, шпаргалка — это страховка, которая успокаивает учащегося во время экзамена. Проходя испытания со шпаргалкой в кармане, студент намного спокойнее и увереннее в себе»,- заявляют организаторы проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном».
Традиционно среди экспонатов будут уже известные шпаргалки: накладные ногти с подсказками, бумажки с микротекстом, летающие листы (могут подняться до 5-го этажа) и шпаргалки спецагента. Стать участником выставки может каждый желающий. Для этого нужно сфотографировать и отправить свою шпаргалку на почту [email protected] Оригинал организаторы возьмут на выставку.
Фото: http://hd-pictures.ru