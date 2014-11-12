Тюменским школьникам предлагают поучаствовать в выставке шпаргалок

«Мы против того, чтобы студенты использовали шпаргалки на экзаменах. Но прекрасно понимаем, что это часть студенческой и школьной жизни. Большинство из экспонатов выставки приносят пользу. При их подготовке студент запоминает материал, а также вспоминает то, что слышал на лекции. Кроме этого, шпаргалка — это страховка, которая успокаивает учащегося во время экзамена. Проходя испытания со шпаргалкой в кармане, студент намного спокойнее и увереннее в себе»,- заявляют организаторы проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном».