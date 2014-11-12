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«Рубин» накидал «Ермаку» четыре шайбы в третьем периоде

12 ноября 2014, 14:41
«Рубин» всухую одолел «Ермак» из Ангарска в очередном матче регулярного турнира ВХЛ 11 ноября. Встреча проходила на домашнем стадионе иркутской команды и закончилась со счетом 4:0.

Равная и острая борьба между командами продолжалась большую часть матча. Переломить ситуацию в свою пользу «Рубин» сумел лишь в третьем периоде, сообщает пресс-служба клуба.

В стартовом отрезке возможность отличиться была у Александра Незнамова, который бил с «пятачка», однако, угодил в штангу.

На 27-й минуте в ворота «Ермака» был назначен буллит за нарушение правил против Сергея Севостьянова. Шайба в итоге вместо сетки ворот встретила щиток голкипера хозяев Ивана Полошкова. Вскоре «рубиновцы» остались в меньшинстве — на две минуты скамейку штрафников занял Максим Юшков, и хозяева захватили инициативу. Голкипер тюменской команды Денис Францкевич отбил все атаки ангарчан. Ближе к концу второго периода завязалась борьба между между Владимиром Филатовым и Денисом Давыдовым. За грубость оба отправились на скамейку штрафников. Вскоре у тюменцев появилась возможность открыть счет в формате «4 на 3», однако, особой остроты у чужих ворот они не сумели.

А вот третий период стал по-настоящему разгромным для хозяев площадки. На 43-ей минуте от борта атаковал ворота «Ермака"Альберт Загидуллин, следом за ним на «пятачке» поборолся Антон Зимин, переправив шайбу Дмитрию Цыбину. Форвард «Рубина» буквально затолкал снаряд в ворота. Третий гол ангарчанам прилетел от Дениса Ячменева на 50-й минуте, а чуть меньше минуты Цыбин оформил дубль, поставив победную точку в этом матче.

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