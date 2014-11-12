«Рубин» накидал «Ермаку» четыре шайбы в третьем периоде

На 27-й минуте в ворота «Ермака» был назначен буллит за нарушение правил против Сергея Севостьянова. Шайба в итоге вместо сетки ворот встретила щиток голкипера хозяев Ивана Полошкова. Вскоре «рубиновцы» остались в меньшинстве — на две минуты скамейку штрафников занял Максим Юшков, и хозяева захватили инициативу. Голкипер тюменской команды Денис Францкевич отбил все атаки ангарчан. Ближе к концу второго периода завязалась борьба между между Владимиром Филатовым и Денисом Давыдовым. За грубость оба отправились на скамейку штрафников. Вскоре у тюменцев появилась возможность открыть счет в формате «4 на 3», однако, особой остроты у чужих ворот они не сумели.