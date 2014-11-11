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«ЮТэйр» отсудил у туроператора «Нева» миллион рублей

11 ноября 2014, 15:39
Арбитражный суд Тюменской области взыскал 1,09 млн. рублей с туристической компании «Нева» в пользу авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя суда.

С турфирмы была взыскана задолженность, которая образовалась перед перевозчиком. Тем не менее решение суда может быть обжаловано.

Туристическая фирма «Нева» является одной из старейших туркомпаний на российском рынке и входит в пятерку крупнейших туроператоров страны на выездном рынке. 16 июля фирма объявила о приостановке деятельности «в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками». На тот момент за границей отдыхали около 6,5 тысяч клиентов компании, еще 19 тысяч человек, купивших турпутевку в «Неве», не смогли выехать на отдых.

В конце июля руководство туркомпании объявило о подготовке к процедуре банкротства. Она стала первой компанией, объявившей о приостановке деятельности.

Ответственность «Невы» застрахована компанией «Восхождение» на сумму 454,2 миллиона рублей. 17 сентября около 500 клиентов «Невы» получили частичное возмещение ущерба в связи с банкротством туроператора. Пострадавшие клиенты получают до 20% предъявленных требований.

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