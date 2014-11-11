«ЮТэйр» отсудил у туроператора «Нева» миллион рублей

Туристическая фирма «Нева» является одной из старейших туркомпаний на российском рынке и входит в пятерку крупнейших туроператоров страны на выездном рынке. 16 июля фирма объявила о приостановке деятельности «в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками». На тот момент за границей отдыхали около 6,5 тысяч клиентов компании, еще 19 тысяч человек, купивших турпутевку в «Неве», не смогли выехать на отдых.