«ЮТэйр» отсудил у туроператора «Нева» миллион рублей

С турфирмы была взыскана задолженность, которая образовалась перед перевозчиком. Тем не менее решение суда может быть обжаловано.
Туристическая фирма «Нева» является одной из старейших туркомпаний на российском рынке и входит в пятерку крупнейших туроператоров страны на выездном рынке. 16 июля фирма объявила о приостановке деятельности «в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками». На тот момент за границей отдыхали около 6,5 тысяч клиентов компании, еще 19 тысяч человек, купивших турпутевку в «Неве», не смогли выехать на отдых.
В конце июля руководство туркомпании объявило о подготовке к процедуре банкротства. Она стала первой компанией, объявившей о приостановке деятельности.
Ответственность «Невы» застрахована компанией «Восхождение» на сумму 454,2 миллиона рублей. 17 сентября около 500 клиентов «Невы» получили частичное возмещение ущерба в связи с банкротством туроператора. Пострадавшие клиенты получают до 20% предъявленных требований.