В Тюменской области продлят налоговые льготы для предпринимателей

База по налогу на имущество организаций сегодня определяется из среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения. Корректировки коснутся административно-деловых центров и торговых комплексов общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, введенных в эксплуатацию до 1 января 2009 года, а также помещений внутри них. Для данной категории объектов ставка налога устанавливается в размере 1,5% на 2015 год и 2% на 2016 и последующий годы. Кстати, в настоящее время этот показатель составляет 2,2%.