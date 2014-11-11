В Тюменской области продлят налоговые льготы для предпринимателей

Так, по налогу на имущество организаций будут применяться дифференцированные льготные ставки в размере 0%, 0,5%, 1%, 1,5% при базовой ставке 2,2%. По налогу на прибыль организаций выплата будет снижена до 14%, при базовой налоговой ставке, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 18%.
Проект закона также предусматривается освобождение в 2015 году от уплаты налога на имущество организаций, осуществляющих транспортировку газа по газораспределительным сетям Тюменской области, включенных в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе. Такая преференция позволит увеличить надежность и безопасность предоставления услуг газоснабжения, а также создать благоприятные условия для привлечения внебюджетных источников финансирования в развитие региональной системы газификации.
Данный нормативный акт предполагает и продление практики снижения до 5% ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Эту меру планируют применять к налогоплательщикам, выбравшим объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Базовая ставка налога, установленная Налоговым кодексом РФ, составляет 15%. В Тюменской области ее планируют уменьшить до 5%. Это тоже послужит дополнительной поддержкой деятельности субъектов малого предпринимательства и позволит предпринимателям сохранить более 1 млрд. рублей в 2015 году.
В целом же, по мнению разработчиков нового нормативного акта, введение подобных льготных условий даст дополнительный стимул в развитии инвестиционной деятельности региона, увеличит производство товаров, работ и услуг, а также будет способствовать диверсификации областной экономики. Об этом сообщает пресс-службе губернатора региона.
На очередном заседании думы губернатор области Владимир Якушев предлагает откорректировать и региональный закон «О налоге на имущество организаций».
База по налогу на имущество организаций сегодня определяется из среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения. Корректировки коснутся административно-деловых центров и торговых комплексов общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, введенных в эксплуатацию до 1 января 2009 года, а также помещений внутри них. Для данной категории объектов ставка налога устанавливается в размере 1,5% на 2015 год и 2% на 2016 и последующий годы. Кстати, в настоящее время этот показатель составляет 2,2%.
Кроме этого для исключения роста налоговой нагрузки на юридических лиц проектом закона предусматривается уменьшение налоговой базы в отношении объектов недвижимого имущества на величину кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади на одного налогоплательщика в отношении одного объекта по его выбору.
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