В ДТП под Тюменью погиб пожилой мужчина

Вечером в областном центре столкнулись три автомобиля на ул. Профсоюзной: Toyota Carina, Hyundai Getz и Honda. 39-летний водитель Toyota не сумел выбрать безопасную скорость. Травмированы три водителя: у 25-летней девушки перелом носа и рана лица, у 35-летнего мужчины ушибы, 39-летний мужчина получил рану виска и перелом ноги. 23-летний пассажир Toyota получил черепно-мозговую травму.