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В ДТП под Тюменью погиб пожилой мужчина

11 ноября 2014, 13:53
ВАЗ-21124 и Renault столкнулись накануне, 10 ноября, на 64 км автодороги Тюмень — Омск около полудня. Причиной ДТП послужил выезд 37-летнего водителя «Лады» на встречную полосу.

64-летний тюменец, пассажир Renault, был доставлен в больницу, но врачам не удалось сохранить ему жизнь. 56-летняя водитель иномарки получила разрыв селезенки и ушибы, у 24-летней пассажирки «Лады» сотрясение головного мозга.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, 37-летний водитель «Лады» за последние 9 лет совершил 52 нарушения ПДД.

Вечером в областном центре столкнулись три автомобиля на ул. Профсоюзной: Toyota Carina, Hyundai Getz и Honda. 39-летний водитель Toyota не сумел выбрать безопасную скорость. Травмированы три водителя: у 25-летней девушки перелом носа и рана лица, у 35-летнего мужчины ушибы, 39-летний мужчина получил рану виска и перелом ноги. 23-летний пассажир Toyota получил черепно-мозговую травму.

#Новости#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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