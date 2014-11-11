В ДТП под Тюменью погиб пожилой мужчина

64-летний тюменец, пассажир Renault, был доставлен в больницу, но врачам не удалось сохранить ему жизнь. 56-летняя водитель иномарки получила разрыв селезенки и ушибы, у 24-летней пассажирки «Лады» сотрясение головного мозга.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, 37-летний водитель «Лады» за последние 9 лет совершил 52 нарушения ПДД.
Вечером в областном центре столкнулись три автомобиля на ул. Профсоюзной: Toyota Carina, Hyundai Getz и Honda. 39-летний водитель Toyota не сумел выбрать безопасную скорость. Травмированы три водителя: у 25-летней девушки перелом носа и рана лица, у 35-летнего мужчины ушибы, 39-летний мужчина получил рану виска и перелом ноги. 23-летний пассажир Toyota получил черепно-мозговую травму.