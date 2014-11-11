Тюменцы приглашаются на встречу с чиновниками

Как сообщают в управе Калининского административного округа Тюмени, в рамках встречи горожане смогут задать все интересующие их вопросы и получить профессиональную консультацию руководителей подразделений администрации города, представителей управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, а также депутатов областной и городской дум.
Встречи жителей Тюмени помогут гражданам получить консультацию по вопросам благоустройства, ЖКХ, транспорта, здравоохранения, социального обеспечения, образования.
Фото: http://www.saroblnews.ru