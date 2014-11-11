Развязку на Монтажников откроют к выходным

Напомним, что на прошлой неделе строительные работы посетила специальная комиссия, выявившая некоторые недочеты в работе подрядчика. «Сейчас мы устраняем последние замечания и планируем открыть прямой ход по путепроводу к этим выходным, чтобы люди привыкли к новому для них маршруту», — сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Ольга Крюкова.