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Развязку на Монтажников откроют к выходным

11 ноября 2014, 13:21
Прямой ход по развязке на Монтажников откроют, возможно, уже в эту субботу. Сейчас на площадке ведутся последние приготовления к запуску движения по основной эстакаде.

Напомним, что на прошлой неделе строительные работы посетила специальная комиссия, выявившая некоторые недочеты в работе подрядчика. «Сейчас мы устраняем последние замечания и планируем открыть прямой ход по путепроводу к этим выходным, чтобы люди привыкли к новому для них маршруту», — сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Ольга Крюкова.

Отметим, что строительство путепровода через Транссибирскую магистраль началось в 2012 году. Ввод развязки в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2015 года.

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