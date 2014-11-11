Крик о помощи: маленькому Кириллу требуется лечение

Лучиком надежды на излечение сына для Ларисы стал реабилитационный центр «Любовь Ангела», который находится в Пекине. «В этой клинике возможно постоянное проживание ребенка совместно с мамой, что очень важно для нас. Также доступны услуги переводчика. Не так давно из этого лечебного учреждения вернулись моя знакомая с ребенком, который страдает тем же заболеванием. Лечение дало хорошие результаты. По прогнозам врачей, полный курс интенсивной реабилитации поможет моему ребенку ходить самостоятельно», — рассказывает мама Кирилла.