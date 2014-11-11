Крик о помощи: маленькому Кириллу требуется лечение

В редакцию NashGorod.ru обратилась жительница Тюмени Лариса Алексашина. Женщина просит неравнодушных тюменцев о помощи в срочном лечении ее маленького сына Кирилла.
Семилетний Кирилл с рождения страдает страшным недугом. Врачи поставили ребенку неутешительный диагноз: детский церебральный паралич, спастическая диплегия. С 1 марта 2013 года мальчик имеет статус ребенка-инвалида.
Кирилл находится под постоянным наблюдением невролога и ортопеда, получает курсы лечения по месту жительства. В настоящее время ребенок может передвигаться только при помощи ходунков или при поддержке за руки.
Лучиком надежды на излечение сына для Ларисы стал реабилитационный центр «Любовь Ангела», который находится в Пекине. «В этой клинике возможно постоянное проживание ребенка совместно с мамой, что очень важно для нас. Также доступны услуги переводчика. Не так давно из этого лечебного учреждения вернулись моя знакомая с ребенком, который страдает тем же заболеванием. Лечение дало хорошие результаты. По прогнозам врачей, полный курс интенсивной реабилитации поможет моему ребенку ходить самостоятельно», — рассказывает мама Кирилла.
Предварительная стоимость лечения Кирилла в сопровождении мамы с проживанием в двухместной палате составляет 10 226 $. На данный момент Лариса располагает суммой 11 тысяч рублей.
Семья Ларисы оказалась в трудной жизненной ситуации. Оба ее ребенка имеют инвалидность. Старший сын Данил болен сахарным диабетом, и основная часть семейного бюджета уходит на лекарства. Работает только муж Ларисы, сама женщина находится в отпуске по уходу за ребенком-инвалидом.
Реабилитационный центр готов принять Кирилла на лечение уже 24 февраля 2015 года. В новом учебном году мальчик пойдет в первый класс. Огромная просьба к жителям нашего города — поддержать женщину и помочь ее малышу стать полноценным и получить шанс обрести здоровье и счастливую жизнь.
В редакции NashGorod.ru имеются копии документов и справок по заболеванию мальчика.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель: Алексашина Лариса Валентиновна
Карта Сбербанка № 4276 6700 26277128
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