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85% выпускников школ поступают в ВУЗы, а некоторые сразу на работу

11 ноября 2014, 14:26
Центр социального прогнозирования и маркетинга провел всероссийский опрос 1200 учащихся 9-х и 10-11-х классов по вопросам эффективности их профессиональной ориентации в школах и гимназиях и потенциальной профессиональной траектории. Это позволило выявить ряд характерных тенденций.

57,5% опрошенных респондентов-старшеклассников заявили, что в их учебных заведениях профессиональная ориентация осуществляется. Почти каждый четвертый указал, что занятия построены так, что они стимулируют правильный выбор профессии, а каждый третий просто констатировал, что в его школе с учащимися ведется специальная работа по профессиональной ориентации.

В то же время четверть опрошенных считают, что учебные занятия не способствуют их профессиональному самоопределению, а каждый седьмой подчеркнул, что в их школе вообще не ведется никакой специальной работы по профессиональной ориентации учеников.

Большинство опрошенных выпускников 9-х классов (59,7%) планировали продолжить учебу в 10-м классе, достаточно много среди них было и желающих поступить в техникум или колледж (28,3%) либо продолжить обучение в профессиональном училище или лицее (4,9%). Выразивших намерение ограничиться уровнем основной школы и пойти работать было мало (1,2%), как и тех, кто еще не решил, что будет делать (5,9%).

Среди учащихся 11-х классов оказалось много желающих получить высшее образование и поступить в вуз (85,8%). Поступить в техникум или колледж хотели 9,2%, получить начальное профессиональное образование на базе среднего общего — 0,6%. О готовности пойти работать после 11-го класса заявили 2,8%. Тех, кто не определился, куда пойти учиться (в вуз, техникум и т.д.) или же трудоустроиться, было значительно -меньше, чем среди 9-классников (2,8%).

Суммарная доля выпускников 9-х и 11-х классов, желающих продолжить образование (в 10-м классе своей школы, гимназии или в профессиональном учреждении образования), составляет 93,7%. Это соответствует данным социологических исследований, проводившихся 50 лет и 15 лет тому назад тому назад.

Все это свидетельствует о сохранении ориентации российских старшеклассников на продолжение образования.

Фото: http://news.rambler.ru

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