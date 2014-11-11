85% выпускников школ поступают в ВУЗы, а некоторые сразу на работу

Большинство опрошенных выпускников 9-х классов (59,7%) планировали продолжить учебу в 10-м классе, достаточно много среди них было и желающих поступить в техникум или колледж (28,3%) либо продолжить обучение в профессиональном училище или лицее (4,9%). Выразивших намерение ограничиться уровнем основной школы и пойти работать было мало (1,2%), как и тех, кто еще не решил, что будет делать (5,9%).