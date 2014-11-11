31 декабря вряд ли сделают выходным днем

Исаев напомнил, что «праздничный календарь обсуждался многократно и на сегодняшний день выбран оптимальный баланс». «31 декабря и так практически во всех организациях сокращенный рабочий день, люди могут поздравить друг друга с наступающим Новым годом и разойтись по домам, у них достаточно времени, чтобы подготовиться к празднику», — считает депутат. В связи с этим, по его мнению, «такое передвижение само по себе лишено смысла». «Можно до бесконечности совершенствовать праздничный календарь, но лучше всего дать ему устояться, чтобы люди привыкли и ориентировались на определенные даты в своей жизни», — уверен Исаев.