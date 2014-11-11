31 декабря вряд ли сделают выходным днем

«Прохождение этой инициативы маловероятно», — сказал ТАСС глава комитета Андрей Исаев («Единая Россия»).
Исаев напомнил, что «праздничный календарь обсуждался многократно и на сегодняшний день выбран оптимальный баланс». «31 декабря и так практически во всех организациях сокращенный рабочий день, люди могут поздравить друг друга с наступающим Новым годом и разойтись по домам, у них достаточно времени, чтобы подготовиться к празднику», — считает депутат. В связи с этим, по его мнению, «такое передвижение само по себе лишено смысла». «Можно до бесконечности совершенствовать праздничный календарь, но лучше всего дать ему устояться, чтобы люди привыкли и ориентировались на определенные даты в своей жизни», — уверен Исаев.
Законопроект о переносе выходного с 8 января на 31 декабря внесли на рассмотрение Госдумы депутаты от фракции ЛДПР. По мнению авторов, «большая часть населения страны испытывает неудобства в связи с тем, что предновогодний день — 31 декабря — является рабочим». В пояснительной записке они отмечают, что «в этот день все готовятся к Новому году и думают исключительно о празднике, однако вынуждены находиться на рабочем месте, хотя чаще всего всю серьезную работу с этого дня переносят на другое время».
Практика показывает, что эффективность трудовой деятельности в этот предпраздничный день весьма низка, утверждают либерал-демократы. По их мнению, объявление последнего дня года официальным выходным днем «значительно облегчило бы подготовку к важному празднику, создало бы положительный эмоциональный фон у людей, которым необходимо немало времени проводить за предпраздничными хлопотами». В случае одобрения поправок они вступят в силу со следующего года.