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За сутки пункты обогрева спасли трех автомобилистов

10 ноября 2014, 18:23
В Тюменской области с наступлением первых холодов на помощь водителям выдвинулись мобильные пункты обогрева МЧС. В минувшее воскресенье, 9 ноября, помощь спасателей потребовалась сразу трем автомобилям, замерзшим на федеральных автодорогах.

Девятого ноября помощь спасателей потребовалась водителям автомобилей «Лада Приора» и Mitsubishi на 371 и 448 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, а также большегрузу КамАЗ на 250 км автодороги Ишим — Карасуль, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

У всех транспортных средств произошло замерзание элементов топливной системы. В арсенале средств мобильных пунктов МЧС имеются тепловые пушки и специальные обогреватели, с помощью которых спасатели отогревали замерзшие автомобили в течение четырех часов.

Напомним, что пункты обогрева действуют на участках:

от 64 км — до 153 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск;

от 153 км — до 310 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск;

от 310 км — до 542 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск;

от 83 км — до 136 км трассы Тюмень — Омск;

от 187 км — до 246 км трассы Тюмень — Омск;

от 246 км — до 319 км трассы Тюмень — Омск;

от 99 км — до 160 км трассы Курган — Тюмень;

и на объездной дороге.

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