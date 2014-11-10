За сутки пункты обогрева спасли трех автомобилистов

Девятого ноября помощь спасателей потребовалась водителям автомобилей «Лада Приора» и Mitsubishi на 371 и 448 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, а также большегрузу КамАЗ на 250 км автодороги Ишим — Карасуль, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
У всех транспортных средств произошло замерзание элементов топливной системы. В арсенале средств мобильных пунктов МЧС имеются тепловые пушки и специальные обогреватели, с помощью которых спасатели отогревали замерзшие автомобили в течение четырех часов.
Напомним, что пункты обогрева действуют на участках:
от 64 км — до 153 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск;
от 153 км — до 310 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск;
от 310 км — до 542 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск;
от 83 км — до 136 км трассы Тюмень — Омск;
от 187 км — до 246 км трассы Тюмень — Омск;
от 246 км — до 319 км трассы Тюмень — Омск;
от 99 км — до 160 км трассы Курган — Тюмень;
и на объездной дороге.