Тюменцы больше не смогут болеть за землячку в проекте «Танцы»

«Вы меня совсем не успели узнать, и это самое обидное, — пишет Алена в соцсети «ВКонтакте» зрителям шоу. — Я очень хотела станцевать лиричный номер, чтобы вы увидели, как я могу любить на сцене. Я очень хотела станцевать что-то наподобие танго, чтобы вы смогли разглядеть во мне страсть. Я очень хотела станцевать что-то нежное, чтобы вы разглядели во мне доброту и искренность. Я хотела станцевать жесткий хоп или дансхолл, чтобы хейтеры обломались, поняв, что я более универсальна, чем они думают. Я живу танцем и сценой! И в этот день, я танцевала, отдавая всю себя танцу, музыке и вам — зрителям. Повторяла и буду повторять: «Самый жесткий критик для себя — я сама!» — это часто мешает. Надо быть наглее и увереннее. Мне безумно жаль, что у меня не получилось захватить вашу любовь с первых секунд, с первых эфиров, с первых шагов. Может тогда у меня бы был шанс остаться в шоу и заиграть для вас новыми красками. Спасибо всем за положительные сигналы в космос, они обязательно к вам вернутся в тройном размере. Хейтерам отвечу строчкой из песни Мота: «Я приготовил вам коктейль из желчи, пожалуйста, пейте!»