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Тюменская пловчиха обновила юношеский рекорд в Казани

10 ноября 2014, 13:57
Тюменская пловчиха Софья Сподаренко стала призером финала Чемпионата России, который в эти дни проходит в Казани. В заплыве на 50 метров брассом Софья показала третий результат.

Дистанцию спортсменка преодолела за 30,93 секунды, попутно улучшив юношеский рекорд России прошлого года на 0,31 секунды. Обладательница этого рекорда Мария Асташкина из Пензы стала четвертой в заплыве.

Первые же места достались более опытным спортсменкам. «Золото» взяла Валентина Артемьева из Новосибирской области, «серебро» — Наталья Иванеева из Волгограда. Тюменская спортсменка отстала от лидера буквально на 0,40 секунды.

Сегодня, 10 ноября, Софья Сподаренко примет участие в предварительном заплыве на 100 метров брассом.

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