Тюменская пловчиха обновила юношеский рекорд в Казани

Дистанцию спортсменка преодолела за 30,93 секунды, попутно улучшив юношеский рекорд России прошлого года на 0,31 секунды. Обладательница этого рекорда Мария Асташкина из Пензы стала четвертой в заплыве.
Первые же места достались более опытным спортсменкам. «Золото» взяла Валентина Артемьева из Новосибирской области, «серебро» — Наталья Иванеева из Волгограда. Тюменская спортсменка отстала от лидера буквально на 0,40 секунды.
Сегодня, 10 ноября, Софья Сподаренко примет участие в предварительном заплыве на 100 метров брассом.