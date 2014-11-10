Тюменская Госавтоинспекция стала победителем Всероссийского конкурса

На проходившем в Омске IX Всероссийском конкурсе телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения свои работы в различных номинациях представили подразделения Госавтоинспекции более 80-ти регионов Российской Федерации.

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