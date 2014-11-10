Тюменская Госавтоинспекция стала победителем Всероссийского конкурса

На проходившем в Омске IX Всероссийском конкурсе телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения свои работы в различных номинациях представили подразделения Госавтоинспекции более 80-ти регионов Российской Федерации.
Отличных результатов в конкурсе добились подразделения ГИБДД и журналисты Республики Татарстан, Кировской, Новосибирской, Свердловской областей, Ставропольского края и многие другие, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.
Госавтоинспекция Тюменской области признана победителем в номинации «Лучшая работа на Интернет-сайте». Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тюменской области Анжела Борисова удостоена звания «Пропагандист года».