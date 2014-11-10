Суд отправил в колонию разбойника, проломившего девушке голову молотком

Крик пострадавшей привлек внимание проходивших мимо мужчин. Они не только вызвали полицию, но и проследили за злодеем. Тот заметил преследование и, не забрав деньги, выбросил сумку на ходу. У моста по улице Профсоюзной мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны. Он был доставлен в отделение, но по какой-то причине полицейские его отпустили. Лишь после того, как были найдены выброшенные вещи потерпевшей, Парфенова задержали повторно.