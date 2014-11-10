Суд отправил в колонию разбойника, проломившего девушке голову молотком

В Тюмени осужден 29-летний Алексей Парфенов, который в сентябре прошлого года напал на девушку, пробил ей голову молотком и забрал сумку. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человеку и разбойном нападении. Ближайшие девять лет он проведет в колонии строгого режима.
Преступление было совершено в ночь на 28 сентября 2013 года возле одного из домов по улице Малыгина. Подвыпивший мужчина взял молоток, чтобы сбить замок с двери дворницкой, где собирался переночевать. Попасть в помещение у него так и не получилось. Через некоторое время он увидел у подъезда жилого дома молодую женщину и решил ее ограбить.
Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, Парфенов напал на девушку и несколько раз ударил ее молотком, проломив голову в нескольких местах. После этого злоумышленник забрал сумку своей жертвы и скрылся. Добычей разбойника стали 14 тысяч рублей, по несколько долларов и евро, паспорт, страховое свидетельство, ключи от квартиры и несколько кредитных карточек на общую сумму около 20 тысяч рублей.
Крик пострадавшей привлек внимание проходивших мимо мужчин. Они не только вызвали полицию, но и проследили за злодеем. Тот заметил преследование и, не забрав деньги, выбросил сумку на ходу. У моста по улице Профсоюзной мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны. Он был доставлен в отделение, но по какой-то причине полицейские его отпустили. Лишь после того, как были найдены выброшенные вещи потерпевшей, Парфенова задержали повторно.
Что касается пострадавшей, то она умудрилась, истекая кровью, подняться в свою квартиру, откуда для нее и вызвали неотложку. По заключению судмедэксперта, у девушки множественные переломы лобной и теменных костей и ушиб головного мозга тяжелой степени.
Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru гособвинитель по данному делу Ильнур Бадритдинов, ранее судимый Алексей Парфенов вел маргинальный образ жизни, часто выпивал, ночевал, где придется. По данным пресс-службы областного суда, мужчина признал свою вину в разбойном нападении, но утверждал, что не имел злого умысла и деньги не брал из похищенной сумки.
Центральный районный суд г. Тюмени, рассмотрев все обстоятельства произошедшего, признал тюменца виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Прокурор просил для подсудимого 11 лет лишения свободы, однако судья учел признание Парфеновым собственной вины и назначил ему наказание в виде 9 лет заключения в колонии строгого режима.