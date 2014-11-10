Погода в Тюмени: рабочая неделя будет теплой

По информации сайта NashGorod.ru, вторник 11 ноября будет ясным, солнечным и теплым. В светлое время суток в воздухе установится температура 0 градусов. Ветер будет прохладным северо-западным, но слабым. Его скорость составит 3 м/с. Вечером похолодает на три градуса, а ветер сменит свое направление на западное.
В среду 12 ноября погода будет радовать своим теплом. Как днем, так и вечером столбики термометров покажут 0 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 4 м/с. День ожидается солнечным, осадков не прогнозируется.
Четвертый рабочий день на этой неделе пройдет при плюсовой температуре. В светлое время суток столбики термометров установятся на отметке +1 градус. Скорость западного ветра составит 3 м/с. В городе ожидается небольшие осадки в виде снега. Вечером погода не поменяет свой характер.
Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, днем в пятницу 14 ноября температура воздуха составит +1 градус. Западный ветер подует со скоростью 5 м/с. В светлое время суток возможен небольшой снегопад. К вечеру похолодает до -5 градусов, а осадки прекратятся.
Первый выходной день этой недели, суббота 15 ноября будет значительно холодней, чем будние дни. В светлое время суток ожидается 10 градусов ниже нуля при слабом западном ветре скоростью 2 м/с. Вечером похолодает на три градуса, ветер немного усилится. Весь день пройдет без осадков.
В воскресенье 16 ноября будет еще прохладнее. Днем столбики термометров покажут -13 градусов. Скорость западного ветра составит 3 м/с. Вечером в воздухе станет холоднее на два градуса, однако ветер станет более теплым. Последний день этой недели также пройдет без осадков.
Фото: http://www.росяма.рф