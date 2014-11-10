Погода в Тюмени: рабочая неделя будет теплой

Первый выходной день этой недели, суббота 15 ноября будет значительно холодней, чем будние дни. В светлое время суток ожидается 10 градусов ниже нуля при слабом западном ветре скоростью 2 м/с. Вечером похолодает на три градуса, ветер немного усилится. Весь день пройдет без осадков.