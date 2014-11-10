По программе утилизации в России продано около 100 тысяч машин

Напомним, согласно условиям программы, начавшей действовать 1 сентября, автовладелец может не только сдать свое транспортное средство на утилизацию, но и воспользоваться механизмом trade-in. За это он получает скидку на приобретение нового автомобиля. На старте действия акции подавляющее большинство владельцев предпочитали сдавать автомобили в утиль. Сейчас же эксперты отмечают, что наметился уверенный рост в сегменте trade-in. Почти 50% машин за прошедшую неделю были проданы по этой схеме.