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По программе утилизации в России продано около 100 тысяч машин

10 ноября 2014, 11:56
С начала действия программы утилизации в России было продано почти 100 тысяч новых автомобилей, а только за последнюю неделю было реализовано около 18 тысяч машин. Такими данными поделился Минпромторг по результатам проведенного мониторинга.

«За октябрь количество дилерских центров, присоединившихся к действующей программе, увеличилось на 50% и превысило две с половиной тысячи, растет и список производителей — к программе присоединилась компания Isuzu. Это говорит о том, что многие, кто занимал в самом начале выжидательную позицию, оценили результаты первого месяца и подключились к проекту», — пояснил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

К настоящему времени общий объем продаж по программе составил 98,3 тысяч автомобилей. Из них со скидкой через утилизацию продано 68% и через трейд-ин — 32%. По данным Минпромторга, лидером по общему объему продаж остается АвтоВАЗ (40%). Лидерами продаж по программе на прошедшей неделе стали автомобили Kia и Renault, продажи которых ощутимо выросли и превысили 2,5 тысяч штук в неделю.

Напомним, согласно условиям программы, начавшей действовать 1 сентября, автовладелец может не только сдать свое транспортное средство на утилизацию, но и воспользоваться механизмом trade-in. За это он получает скидку на приобретение нового автомобиля. На старте действия акции подавляющее большинство владельцев предпочитали сдавать автомобили в утиль. Сейчас же эксперты отмечают, что наметился уверенный рост в сегменте trade-in. Почти 50% машин за прошедшую неделю были проданы по этой схеме.

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