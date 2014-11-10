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Отдых в Турции не подорожает из-за снижения курса рубля

10 ноября 2014, 15:01
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что снижение курса рубля по отношению к доллару не означает удорожания всех импортных товаров.
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Отдых

Произошедшее в последнее время ослабление рубля не приведет к автоматическому подорожанию всех импортных товаров, например, не вырастут заметно цены на отдых в Турции, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Она отметила, что динамика рубля — не уникальна: доллар укрепляется и к валютам развивающихся стран, и к евро. «Снижение курса рубля по отношению к доллару не означает удорожания всех импортных товаров. Например, фрукты из Турции, так же как и отдых в этой стране, не будут заметно дорожать для россиян», — указала Юдаева.

Фото: http://www.prazdnik.by

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