Отдых в Турции не подорожает из-за снижения курса рубля

Она отметила, что динамика рубля — не уникальна: доллар укрепляется и к валютам развивающихся стран, и к евро. «Снижение курса рубля по отношению к доллару не означает удорожания всех импортных товаров. Например, фрукты из Турции, так же как и отдых в этой стране, не будут заметно дорожать для россиян», — указала Юдаева.