На Лесобазе, в Заречном и на Доме обороны нет воды

По информации «Тюмень водоканала», в домах по улицам: Сахалинская 1а, 17, 19, 21, 23, 25, 31; Судостроителей: 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 25, 27, 29, 31; Элеваторная: 31; Дамбовская: 45б и 51в; а также в частных домах на Сахалинской 2-ой, Судостроителей и Элеваторной и административных зданиях района, где сегодня с 10 утра отсутствует водоснабжение, оно появится в 10 часов утра 11 ноября. Специалисты водоснабжающей организации ведут работы по устранению утечки у заправки «Лукойл».
Также утечка на сетях произошла у дома № 43 по улице Маяковского в Заречной части города. Под отключение попали: частные дома на Балтийской; Красном переулке; Маяковского; Рейдовой; Короткой улицах, а также несколько зданий: Балтийская: 1/1; переулок Красный: 29/2, 29/3, 30; Щербакова: 47, 53. Вода в этих домах по плану появится 11 ноября к 13 часам дня.
На Курортной, 43 и 57; Авторемонтной: 38, 43, 43а, 45, 45/4, 45/1, 45/2, 45/3, 45/5, 45/6, 45/7, 47/4, 47, 47/7, 49, 49/1, 51/3, 51/1, 51/2; Механизаторов: 48, 70; Черепанова: 29, 72а, 76, 76/1, 76/4, 76/3, 76/5, 76/7, 79, 80/1, 80а и в ряде частных домов этого района водоснабжение отключено в связи с устранением утечки в 14.30 сегодня, 10 ноября. Возобновить подачу специалисты планируют к 15 часам 11 ноября.
Зачастую специалисты водоканала успевают запустить водоснабжение в дома раньше срока, тем не менее, горожанам стоит экономнее расходовать имеющиеся запасы.