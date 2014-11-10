На Лесобазе, в Заречном и на Доме обороны нет воды

По информации «Тюмень водоканала», в домах по улицам: Сахалинская 1а, 17, 19, 21, 23, 25, 31; Судостроителей: 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 25, 27, 29, 31; Элеваторная: 31; Дамбовская: 45б и 51в; а также в частных домах на Сахалинской 2-ой, Судостроителей и Элеваторной и административных зданиях района, где сегодня с 10 утра отсутствует водоснабжение, оно появится в 10 часов утра 11 ноября. Специалисты водоснабжающей организации ведут работы по устранению утечки у заправки «Лукойл».