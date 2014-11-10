Медведев: Тюменская область входит в тройку лидеров субъектов РФ

На заседании российское правительство рассматривало вопрос о распределении грантов на сумму в 3,5 млрд рублей в виде межбюджетных трансфертов регионам, добившимся высоких показателей деятельности органов исполнительной власти.
«У нас там есть передовики, — заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. — Опять на первом месте остается Татарстан. Очень хорошо улучшила свои позиции Тюменская область — поднялась с шестого на второе место, на третьей позиции Ханты-Мансийский автономный округ. В первую пятерку вошли также Воронежская область и Чеченская республика».
По словам Дмитрия Медведева, принимались во внимание результаты, достигнутые и в социальной, и в экономической сфере. В числе показателей, заметил он, были «и продолжительность жизни, и доходы людей, и безработица, и качество образования, и профилактика сиротства, площадь жилья, которая построена».
Выделенные на гранты средства будут распределены между 20 субъектами Федерации пропорционально занятому месту в рейтинге.
Напомним, правительство Тюменской области, начиная с момента установления такого порядка, постоянно среди лидеров рейтинга. Средства гранта направляются на финансирование самых актуальных и социально значимых государственных программ области.
Фото: admtyumen.ru