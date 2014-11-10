Медведев: Тюменская область входит в тройку лидеров субъектов РФ

«У нас там есть передовики, — заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. — Опять на первом месте остается Татарстан. Очень хорошо улучшила свои позиции Тюменская область — поднялась с шестого на второе место, на третьей позиции Ханты-Мансийский автономный округ. В первую пятерку вошли также Воронежская область и Чеченская республика».