Половина тюменских курильщиков мечтает бросить

Опрос проводился среди 477 человек в возрасте от 18 лет, в нем участвовали 137 мужчин и 340 женщин. Как выяснилось, в 61,3% случаев опрошенные сами являются некурящими (из них 91% — женщины), курят 31,7%, бросило — 5,2%. Тем не менее, как уже было сказано, у половины опрошенных кто-либо из членов семьи имеет пристрастие к табаку, лишь в 5,7% случаев им удалось отказаться от вредной привычки.
Среди опрошенных курильщиков около 37% имеют стаж курения от 5 до 10 лет. При этом 49% опрошенных указали, что выкуривают по 10–20 сигарет в день.
Наиболее действенным методом борьбы с пагубной привычкой опрошенные назвали ограничение продажи табачных изделий (63%). Еще 52% считают действенным проведение лекций в школах, вузах и ПТУ, 47% считают, что с курением надо бороться при помощи социальной рекламы, 43% предлагают пугать курильщиков страшными картинками на пачках сигарет. В 8,3% случаев респонденты указывали, что бросить курение поможет психологическая помощь, пример родителей, агитация здорового образа жизни, полный запрет табака и прочие варианты.