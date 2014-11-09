Половина тюменских курильщиков мечтает бросить

Опрос проводился среди 477 человек в возрасте от 18 лет, в нем участвовали 137 мужчин и 340 женщин. Как выяснилось, в 61,3% случаев опрошенные сами являются некурящими (из них 91% — женщины), курят 31,7%, бросило — 5,2%. Тем не менее, как уже было сказано, у половины опрошенных кто-либо из членов семьи имеет пристрастие к табаку, лишь в 5,7% случаев им удалось отказаться от вредной привычки.