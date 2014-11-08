Бездомных собак отловят в Центре и на Доме Обороны

На территории города Тюмени сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по чуме плотоядных среди собак. Жители города могут вакцинировать свое животное против чумы и бешенства вакциной в ветеринарных клиниках города, а также на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77-б (телефон: 41-32-75).