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Бездомных собак отловят в Центре и на Доме Обороны

8 ноября 2014, 10:29
С целью обеспечения безопасности населения с 10 по 14 ноября отлов агрессивных безнадзорных домашних животных будет осуществляться на следующих территориях города Тюмени: ул. Садовая, ул. Ямская, ул. Харьковская, ул. Вербная, ул. Магнитогорская, ул. Голышева, ул. Ленина, ул. Орловская, ул. Камышинская, ул. Смоленская, ул. Кемеровская, ул. Белинского.
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Тюмень

На территории города Тюмени сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по чуме плотоядных среди собак. Жители города могут вакцинировать свое животное против чумы и бешенства вакциной в ветеринарных клиниках города, а также на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77-б (телефон: 41-32-75).

Сообщение о необходимости отлова или подбора падших безнадзорных домашних животных следует направлять в управы административных округов администрации города Тюмени, по местонахождению животного, а также в специализированную организацию по отлову:

— Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208. Телефон: (3452) 51-02-84. График работы: понедельник-четверг с 7:45 до 19.00; пятница с 8:00 до 17:00.

— Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213.Телефон: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник-четверг с 7:45 до 19.00; пятница с 8:00 до 17:00.

— Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301. Телефон: (3452) 20-35-30. График работы: понедельник-четверг с 7:45 до 19.00; пятница с 8:00 до 17:00.

— Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203. Телефон: (3452) 64-20-38. График работы: понедельник-четверг с 7:45 до 19.00; пятница с 8:00 до 17:00.

— МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133. Телефон диспетчерской службы: 22-58-58. Адрес сайта: www.gav72.ru График работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00; пятница с 8:00 до 16:00;

Фото: http://web-balancer-main.rian.ru

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