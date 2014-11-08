Бездомных собак отловят в Центре и на Доме Обороны

На территории города Тюмени сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по чуме плотоядных среди собак. Жители города могут вакцинировать свое животное против чумы и бешенства вакциной в ветеринарных клиниках города, а также на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77-б (телефон: 41-32-75).
Сообщение о необходимости отлова или подбора падших безнадзорных домашних животных следует направлять в управы административных округов администрации города Тюмени, по местонахождению животного, а также в специализированную организацию по отлову:
— Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208. Телефон: (3452) 51-02-84. График работы: понедельник-четверг с 7:45 до 19.00; пятница с 8:00 до 17:00.
— Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213.Телефон: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник-четверг с 7:45 до 19.00; пятница с 8:00 до 17:00.
— Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301. Телефон: (3452) 20-35-30. График работы: понедельник-четверг с 7:45 до 19.00; пятница с 8:00 до 17:00.
— Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203. Телефон: (3452) 64-20-38. График работы: понедельник-четверг с 7:45 до 19.00; пятница с 8:00 до 17:00.
— МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133. Телефон диспетчерской службы: 22-58-58. Адрес сайта: www.gav72.ru График работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00; пятница с 8:00 до 16:00;
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