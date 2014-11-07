nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Госдуме предложили убрать рекламу фастфуда из детских передач

7 ноября 2014, 14:49
В Госдуме хотят убрать из детских теле- и радиопередач рекламу фастфуда, газированных напитков и сладостей. Соответствующие поправки к закону «О рекламе» в парламент внесла депутат от фракции «Единая Россия» Алена Аршинова.
Сюжет
Дети

Депутат предлагает прописать в законе, что независимо от продолжительности детских и образовательных телепередач не допускается «распространение рекламы продуктов питания с высоким содержанием жира, сахара и соли».

«Каждая детская программа чему-то учит, прививает какие-то ценности, дает нравственные ориентиры. Но нужно понимать, что ребенок не воспринимает рекламу в отрыве от сказки или мультика. И любимая программа в дальнейшем ассоциируется у него с определенным продуктом, зачастую вредным для здоровья», — пояснила Аршинова.

По мнению парламентария, задача поправок — защитить ребенка «от агрессивной политики рынка», чтобы после просмотра передачи он не требовал у родителей купить вредный продукт.

В 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий прерывать детские программы рекламой. Таким образом, предполагалось поддержать отечественных аниматоров, а также способствовать появлению большего числа детских программ и мультфильмов.

Предложение поддержало Министерство культуры, однако в правительстве высказались против. По действующему закону, реклама в детских программах допускается непосредственно в начале передачи и перед ее окончанием.

Фото: http://tema.livejournal.com

#Новости#Госдума РФ#ТВ#Россия#Телепрограммы#Дети#Катя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25