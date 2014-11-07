В Госдуме предложили убрать рекламу фастфуда из детских передач

«Каждая детская программа чему-то учит, прививает какие-то ценности, дает нравственные ориентиры. Но нужно понимать, что ребенок не воспринимает рекламу в отрыве от сказки или мультика. И любимая программа в дальнейшем ассоциируется у него с определенным продуктом, зачастую вредным для здоровья», — пояснила Аршинова.