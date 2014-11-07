В Госдуме предложили убрать рекламу фастфуда из детских передач

Депутат предлагает прописать в законе, что независимо от продолжительности детских и образовательных телепередач не допускается «распространение рекламы продуктов питания с высоким содержанием жира, сахара и соли».
«Каждая детская программа чему-то учит, прививает какие-то ценности, дает нравственные ориентиры. Но нужно понимать, что ребенок не воспринимает рекламу в отрыве от сказки или мультика. И любимая программа в дальнейшем ассоциируется у него с определенным продуктом, зачастую вредным для здоровья», — пояснила Аршинова.
По мнению парламентария, задача поправок — защитить ребенка «от агрессивной политики рынка», чтобы после просмотра передачи он не требовал у родителей купить вредный продукт.
В 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий прерывать детские программы рекламой. Таким образом, предполагалось поддержать отечественных аниматоров, а также способствовать появлению большего числа детских программ и мультфильмов.
Предложение поддержало Министерство культуры, однако в правительстве высказались против. По действующему закону, реклама в детских программах допускается непосредственно в начале передачи и перед ее окончанием.
Фото: http://tema.livejournal.com