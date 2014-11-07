Голос Enigma — в Тюменской филармонии

«Я пишу свои песни для всех, чтобы они трогали людей. Для этого я смешиваю множество разных элементов и вариаций музыки, в разных направлениях, как то поп, этно, регги, и даже R’n’B, — говорит Эндрю Дональдс. — Это музыка для всех, неважно молодой ты или человек в возрасте, черный или белый. Это слияние многих направлений и течений, но там всегда присутствует, обладающее наименьшим общим знаменателем, так сказать — мое личное, персональное мнение».