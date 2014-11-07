Голос Enigma — в Тюменской филармонии

Andru Donalds — волшебный голос, известный в РФ, благодаря участию во всемирно известном проекте Enigma («Sadeness»). Этот человек — настоящий радужный коктейль. Его творчество смешивает жанры и всевозможные музыкальные стили.
«Ребенком я слушал классическую музыку и пел в хоре мальчиков. Мой отец давал мне много разных записей, среди них были записи Биттлз. Биттлз были моей первой экскурсией в мир рока и поп музыки» — говорил Эндрю.
Результатом сотрудничества Эндрю и известного продюссера Эрика Фостер-Уайиа стал сверхпопулярный дебютный альбом под названием «Andru Donalds», выпущенный в 1995 году. Сингл «Мишель» стал хитом и поднялся в чартах штатов на четвертое место. В Европе и на Дальнем Востоке, так же хит «Мишель» долгое время держался на высоких позициях в чартах.
В скором времени, после выпуска второго альбома «Damned If I Don’t» с Эндрю Дональдсом связался продюссер Крету (Энигма).
Дональдс и Крету встретились и оба быстро поняли, что сотрудничество будет долгим и продуктивным.
«Я очень многому научился от него. Диапазон Мишеля феноменальный. Я слушал музыку Пакистана, Марокко, Индии и многих других стран и это открывало все новые и новые горизонты для меня. Это был вызов, и я нашел много новых путей раскрытия моего голоса».
«Я пишу свои песни для всех, чтобы они трогали людей. Для этого я смешиваю множество разных элементов и вариаций музыки, в разных направлениях, как то поп, этно, регги, и даже R’n’B, — говорит Эндрю Дональдс. — Это музыка для всех, неважно молодой ты или человек в возрасте, черный или белый. Это слияние многих направлений и течений, но там всегда присутствует, обладающее наименьшим общим знаменателем, так сказать — мое личное, персональное мнение».
У Эндрю помимо внешности и выигрышных творческих устремлений, есть немаловажное достоинство — действительно красивый голос и умение с ним обращаться. «Черная» эмоциональность, «белая» мелодичность, сладость без приторности, бархатность без елея, нежность без кокетства. Иначе говоря, очень изящный и задушевный, но по-настоящему мужественный вокал. Имеет смысл послушать тем, кто хочет быть современным, оставаясь немного старомодным и консервативным.
Билеты — от 800 до 3500 руб.