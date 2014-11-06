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В России будут отмечать День Неизвестного солдата

6 ноября 2014, 17:36
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 3 декабря в РФ новой памятной даты — Дня Неизвестного солдата. Документ, принятый Госдумой 24 октября и одобренный Советом Федерации 29 октября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом увековечивается память, воинская доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным.

Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м км Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На месте захоронения праха неизвестного солдата 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжен Вечный огонь.

«На территории России, в местах, где проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны, имеется бесчисленное множество могил советских воинов, на которых установлены памятники Неизвестному солдату. И эти места священны для нашего народа», — говорится в пояснительной записке к закону.

Авторы документа отмечают, далеко не у всех тех, кто числится убитыми на войне, указано место захоронения. До сих пор на территории России и за ее пределами остаются лежать непогребенными безвестные останки наших воинов, защищавших интересы Отечества.

Фото: http://armenpress.am

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