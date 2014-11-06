В России будут отмечать День Неизвестного солдата

Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м км Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На месте захоронения праха неизвестного солдата 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжен Вечный огонь.