Уснувший водитель «легковушки» врезался в КамАЗ

В среду, пятого ноября, в пятом часу утра на 145 км федеральной автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе столкнулись автомобили Hyundai и КамАЗ. По предварительным данным, 26-летний водитель легкового автомобиля уснул за рулем.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик. Водитель «КамАЗа» постарался избежать столкновения, но полностью сделать это не удалось. В результате происшествия рану головы получила 20-летняя пассажирка автомобиля Hyundai.
Также вчера утром в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа в автобусе ПАЗ, выполнявшем перевозку пассажиров по маршруту Тюмень — Юргинское упала и получила травму лица 69-летняя женщина.
По предварительным данным, пассажирка собиралась выходить на остановке, в этот момент автобус покатился на уклоне, водитель нажал на тормоз, в результате чего пожилая женщина не удержалась и упала.