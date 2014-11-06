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Уснувший водитель «легковушки» врезался в КамАЗ

6 ноября 2014, 13:26
В среду, пятого ноября, в пятом часу утра на 145 км федеральной автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе столкнулись автомобили Hyundai и КамАЗ. По предварительным данным, 26-летний водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

В среду, пятого ноября, в пятом часу утра на 145 км федеральной автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе столкнулись автомобили Hyundai и КамАЗ. По предварительным данным, 26-летний водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик. Водитель «КамАЗа» постарался избежать столкновения, но полностью сделать это не удалось. В результате происшествия рану головы получила 20-летняя пассажирка автомобиля Hyundai.

Также вчера утром в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа в автобусе ПАЗ, выполнявшем перевозку пассажиров по маршруту Тюмень — Юргинское упала и получила травму лица 69-летняя женщина.

По предварительным данным, пассажирка собиралась выходить на остановке, в этот момент автобус покатился на уклоне, водитель нажал на тормоз, в результате чего пожилая женщина не удержалась и упала.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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