Правительство области: продукты с августа подорожали незначительно

Согласно докладу, базовая цена на сыры твердых и мягких сортов 28 октября составила 103%, сырое молоко подорожало до 102%. Хуже обстоит дело с некоторыми видами мяса: курятина и свинина прибавили в среднем 14%. Говядина же напротив не дотянула до августовских показателей. По состоянию на 28 октября ее продавали за 76% от установленной цены.
Отметим, что по поручению федерального правительства на региональном уровне с августа производится мониторинг розничной цены по 40 видам продовольствия. 27 из них попали под действие санкций. Сюда относятся шесть видов молочной продукции, три вида колбасы, мясо, три вида рыбной продукции, пять видов фруктов и шесть видов овощей, а также картофель.
В правительстве Тюменской области отмечают лишь сезонные колебания на некоторые виды продуктов. Напомним, по данным Тюменьстата за последнюю неделю увеличилась цена на помидоры и огурцы. Причем, как отметил заместитель губернатора Олег Заруба, если в торговых сетях они поднялись на 9,4 и на 17% (огурцы и помидоры соответственно), то на рынках области цены на эти товары практически не изменились. Вместе с тем также по сезону снизилась стоимость моркови, картофеля, капусты и винограда.