Правительство области: продукты с августа подорожали незначительно

В правительстве Тюменской области отмечают лишь сезонные колебания на некоторые виды продуктов. Напомним, по данным Тюменьстата за последнюю неделю увеличилась цена на помидоры и огурцы. Причем, как отметил заместитель губернатора Олег Заруба, если в торговых сетях они поднялись на 9,4 и на 17% (огурцы и помидоры соответственно), то на рынках области цены на эти товары практически не изменились. Вместе с тем также по сезону снизилась стоимость моркови, картофеля, капусты и винограда.