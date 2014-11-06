Подозреваемые в зверском убийстве северяне могут находиться в Тюмени

В минувшие выходные в Нижневартовске произошло жесточайшее преступление: мужчину убили, а его труп разрезали на части, чтобы спрятать их в разных местах. Есть вероятность, что люди, подозреваемые в совершении убийства, могут находиться в Тюмени.
Утром 2 ноября в одном из домов по улице Ханты-Мансийской в Нижневартовске среди мусора были обнаружены части человеческого тела. Туда вызвали полицию. Как сообщает агентство «К-информ», сотрудники правоохранительных органов нашли в мусорке другого дома на той же улице и в холодильнике одного из общежитий другие части того же тела. Позднее удалось найти и голову убитого, однако его личность еще до этого идентифицировали по татуировкам на теле.
По факту убийства 47-летнего жителя Нижневартовска следователи возбудили уголовное дело по (ч.1 ст.105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по ХМАО, в настоящее время рассматривается причастность к совершению данного преступления семейной пары, с которой погибший проживал в одном доме и находился в дружеских отношениях.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего преступления и занимаются розыском подозреваемых. Как пишет все то же агентство «К-информ», есть информация, что женщина, которая, кстати, не только дружила с убитым, но и снимала квартиру вместе с супругом, купила билет на ближайший поезд до Тюмени.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что в полицию поступили ориентировки на подозреваемых в убийстве северян. «Комплексные силы полиции и наружные службы ориентированы на возможное появление подозреваемых на территории областного центра», — добавили в ведомстве.
Подозреваемые. Источник: «К-информ»