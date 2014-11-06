Подозреваемые в зверском убийстве северяне могут находиться в Тюмени

Утром 2 ноября в одном из домов по улице Ханты-Мансийской в Нижневартовске среди мусора были обнаружены части человеческого тела. Туда вызвали полицию. Как сообщает агентство «К-информ», сотрудники правоохранительных органов нашли в мусорке другого дома на той же улице и в холодильнике одного из общежитий другие части того же тела. Позднее удалось найти и голову убитого, однако его личность еще до этого идентифицировали по татуировкам на теле.