На Тюменской ярмарке соберут корм для кошек и собак

Защитники животных просят позаботиться о том, чтобы покупаемый вами корм был хорошего качества, а также просят принести крупы (гречку, геркулес, пшеничную) и макароны. Все, кто желает принять участие в ярмарке, могут найти полезную и интересную информацию во встрече события: https://vk.com/tvoyazima.