На Тюменской ярмарке соберут корм для кошек и собак

Ярмарка «Твоя зима» пройдёт 8 ноября с 12:00 до 19:00 в FABRIC LOFT по адресу: ул. Молодёжная, 74/4. В течение этого времени будет организован благотворительный сбор корма для животных из приюта «Лучший друг» при ТООО «Общество защиты животных».
Также посетители ярмарки с 13:00 до 16:00 смогут принять участие в бесплатных мастер-классах от клуба экотворчества GREENART. Вход на ярмарку бесплатный.
«На мероприятии будут презентованы творческие работы тюменских мастеров, состоятся выступления музыкантов и поэтов. Мы надеемся, что жители города не останутся равнодушными и принесут корм для собак и кошек из приюта», — рассказала Юлия Стафеева, организатор события.
Открытие ярмарки — в 12:00, после начнутся мастер-классы, выступления артистов и свободный микрофон — каждый желающий сможет спеть или рассказать стихотворение. Специальный гость праздника — писатель и музыкант Эрик Ленш.
Защитники животных просят позаботиться о том, чтобы покупаемый вами корм был хорошего качества, а также просят принести крупы (гречку, геркулес, пшеничную) и макароны. Все, кто желает принять участие в ярмарке, могут найти полезную и интересную информацию во встрече события: https://vk.com/tvoyazima.
Фото: http://klopik.com