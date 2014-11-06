Для автосервисов, моек и перевозчиков введут квартальный сбор

Депутаты Госдумы подготовили поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие квартальные сборы для автоперевозчиков грузов, автосервисов и моек. Размер сбора будет зависеть от тоннажности транспортных средств и площади объектов по обслуживанию автомобилей.
Председатель комитета ГД по бюджету Андрей Макаров внес на рассмотрение парламента проект поправок к Налоговому кодексу. Как сообщает ТАСС, для грузоперевозчиков предлагается установить следующий размер ежеквартального сбора: 60 тысяч рублей за ТС грузоподъемностью до 3,5 т, от 3,5 до 5 т — 100 тыс. рублей, от 5 до 10 т — 150 тыс. рублей, свыше 10 т — 300 тыс. рублей.
Такие же ставки предложено использовать и для перевозчиков пассажиров: 60 тысяч рублей за автомобиль вместимостью до 5 мест, от 5 до 8 мест — 100 тыс. рублей, от 8 до 16 мест — 150 тыс. рублей, и свыше 16 мест — 300 тыс. рублей.
Также законопроектом предлагается установить ежеквартальный сбор для СТО и моек: владельцам объектов площадью до 50 кв. м придется отдавать 60 тыс. рублей, от 50 до 100 кв. м — 100 тыс. рублей, от 100 до 150 кв. м — 150 тыс. рублей, и свыше 150 кв. м — 300 тыс. рублей.
Поправками предусматривается, что муниципальные власти смогут увеличивать приведенные ставки не более чем в 10 раз или сокращать их, вплоть до нуля, а также сделать их дифференцированными.