Для автосервисов, моек и перевозчиков введут квартальный сбор

Председатель комитета ГД по бюджету Андрей Макаров внес на рассмотрение парламента проект поправок к Налоговому кодексу. Как сообщает ТАСС, для грузоперевозчиков предлагается установить следующий размер ежеквартального сбора: 60 тысяч рублей за ТС грузоподъемностью до 3,5 т, от 3,5 до 5 т — 100 тыс. рублей, от 5 до 10 т — 150 тыс. рублей, свыше 10 т — 300 тыс. рублей.