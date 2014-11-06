nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Для автосервисов, моек и перевозчиков введут квартальный сбор

6 ноября 2014, 12:36
Депутаты Госдумы подготовили поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие квартальные сборы для автоперевозчиков грузов, автосервисов и моек. Размер сбора будет зависеть от тоннажности транспортных средств и площади объектов по обслуживанию автомобилей.

Депутаты Госдумы подготовили поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие квартальные сборы для автоперевозчиков грузов, автосервисов и моек. Размер сбора будет зависеть от тоннажности транспортных средств и площади объектов по обслуживанию автомобилей.

Председатель комитета ГД по бюджету Андрей Макаров внес на рассмотрение парламента проект поправок к Налоговому кодексу. Как сообщает ТАСС, для грузоперевозчиков предлагается установить следующий размер ежеквартального сбора: 60 тысяч рублей за ТС грузоподъемностью до 3,5 т, от 3,5 до 5 т — 100 тыс. рублей, от 5 до 10 т — 150 тыс. рублей, свыше 10 т — 300 тыс. рублей.

Такие же ставки предложено использовать и для перевозчиков пассажиров: 60 тысяч рублей за автомобиль вместимостью до 5 мест, от 5 до 8 мест — 100 тыс. рублей, от 8 до 16 мест — 150 тыс. рублей, и свыше 16 мест — 300 тыс. рублей.

Также законопроектом предлагается установить ежеквартальный сбор для СТО и моек: владельцам объектов площадью до 50 кв. м придется отдавать 60 тыс. рублей, от 50 до 100 кв. м — 100 тыс. рублей, от 100 до 150 кв. м — 150 тыс. рублей, и свыше 150 кв. м — 300 тыс. рублей.

Поправками предусматривается, что муниципальные власти смогут увеличивать приведенные ставки не более чем в 10 раз или сокращать их, вплоть до нуля, а также сделать их дифференцированными.

#Новости#Автосервис#Автомобили#Госдума РФ#Автомойка#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25